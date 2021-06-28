روسي: رحيل فينياليس عن ياماها لن يؤثر على قراري لموسم 2022

أعلنت ياماها صباح اليوم الاثنين أنها ستفسخ عقدها مع فينياليس نهاية هذا الموسم، أبكر بعام من النهاية الفعلية لعقد الإسباني، وذلك إثر التوتّر الأخير الذي شهدته العلاقة بين الطرفين.

في المقابل، ينتهي عقد بطل العالم تسع مرات روسي مع ياماها نهاية هذا الموسم، حيث اعترف يوم الخميس الماضي أنه "من الصعب للغاية" عليه أن يواصل مسيرته في "الموتو جي بي" بالنظر إلى نتائجه السيئة للغاية هذا الموسم.

وقد سجّل الإيطالي 17 نقطة فقط حتى الآن، حيث كان المركز العاشر أفضل نتائجه، ليكون 2021 أسوأ موسم لروسي على الإطلاق.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم أمس في أسين إذا ما قد يؤثّر رحيل فينياليس عن صفوف ياماها على خططه لموسم 2022، قال روسي: "يبدو بأن شيئًا قد يحدث، لا أعلم في الحقيقة، ربما يحدث شيء الأسبوع المقبل لا نتوقّعه، لكن بصراحة بالنسبة لي، لن يغيّر ذلك شيئًا في قراري، كونه مرتبط بالنتائج".

وأضاف: "لذا فإن ما يحدث مع الفريق الآخر ودرّاجي ياماها الآخرين لن يشكّل فارقًا كبيرًا بالنسبة لي".

جديرٌ بالذكر أنّ روسي قد انسحب من سباق أسين بالأمس في اللفة السابعة من أصل 26، وذلك بعد أن تراجع إلى المركز الـ 12 عقب انطلاقة سيئة، ما يعني أنه سجّل النقاط في أربعة سباقات فقط في هذا الموسم.

ومع التوقّع بأن يتّخذ "الدكتور" قراره بشأن مستقبله في "الموتو جي بي" خلال العطلة الصيفية الممتدة لخمسة أسابيع من الآن، فقد اعترف روسي بأن نتيجة جائزة هولندا الكبرى بالأمس لن تكون عاملًا حاسمًا في قراره.

فقال: " لن يشكل ذلك فارقًا. دومًا ما قلت بأن هذا العام صعب، ويمثّل تحديًا كبيرًا. لكن قراري للعام المُقبل يعتمد بشكل كبير جدًا على النتائج. ونتائج النصف الأول من الموسم ليست كما توقعنا. كنا نأمُل أن نكون أقوى وأن ننافس على مراكز أفضل".

واختتم: "لذا فإن النتائج لا تساعدنا. لن أتخذ قراري الآن، كوني سبق وقلت من بداية الموسم أنني سأقرر خلال الأسابيع القادمة (في العطلة الصيفية)".