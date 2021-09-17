روسي: دوفيزيوزو "اسمٌ مهم" للموتو جي بي

سيُسجّل دوفيزيوزو عودته إلى الموتو جي بي نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة سان مارينو الكبرى في ميزانو بعد أن أمضى أغلب موسم 2021 بعيدًا عن الأضواء إثر خسارته لمقعده في صفوف دوكاتي نهاية العام الماضي.

وفي حين أنّه أكمل برنامج تجارب لصالح أبريليا في وقتٍ سابقٍ من هذا الموسم، جاء خروج مافيريك فينياليس المفاجئ من ياماها وترقية فرانكو موربيديللي إلى الفريق المصنعي ليفتح الباب أمام عودة دوفيزيوزو إلى البطولة.

وبعد أن وقّع على عقدٍ مباشر مع ياماها سيشهد بقاءه معها في 20 22 ضمن المشروع الذي سيُولد من رحم فريق "اس آر تي" المغادر، سيُكمل دوفيزيوزو هذا الموسم على متن درّاجة موربيديللي بخصائص 2019.

وعبّر روسي سابقًا عن سعادته بتشارك المرآب مع دوفيزيوزو، وأشار إلى أهميّة عودة مواطنه إلى البطولة هذا الخميس في ميزانو.

وقال حيال ذلك: "أنا سعيدٌ جدًا لتواجد أندريا كزميلي، لأنّ لدينا علاقة رائعة أوّلًا، كما أنّنا غريمان رائعان وتنافسنا معًا في الموتو جي بي منذ السباق الأوّل في 2008".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا خضنا الكثير من المعارك في مواجهة بعضنا البعض".

وأكمل: "ذلك مهمٌ للبطولة كذلك لأنّه اسمٌ مهمٌ، دائمًا ما كان أحد درّاجي القمّة في الأعوام الماضية. كما أشعر بالفضول لمعرفة شعوره على درّاجة ياماها".