روسي: دراجة ياماها لموسم 2021 "مشابهة للغاية" لدراجة 2020

جلبت ياماها هيكلًا جديدًا لتجارب قطر الشتوية، والمستلهم من درّاجة 2019، وذلك إثر معاناة جميع درّاجي الصانع الياباني من الافتقار للثبات على مقاتلة العام الماضي "ام1".

وقد عمل روسي مع كلا الهيكلين خلال اليوم الثاني للتجارب، لكنه اعترف أنه لم يشعر باختلاف كبير بعدما وجد ذات مشاكل الجر التي أثّرت على أدائه في السنوات الأخيرة مع ياماها.

"اختبرنا بعض الأمور المختلفة، لكننا لم نجد حلًا جيّدًا للغاية، لذلك كان الوضع صعبًا في النهاية" قال روسي يوم أمس عقب إنهائه لليوم الثاني من التجارب في المركز الـ 19.

وأضاف: "نعاني تحديدًا خلال التسارع كوني لا أحظى بالكثير من التماسك الخلفي. حاولنا استخدام الدراجة مع الإعدادات التي اعتمدناها في هذين اليومين، والآن بات لدينا يومان من البيانات لفهها ومحاولة أن نكون أكثر استعدادًا وتنافسية في التجارب المُقبلة".

وتابع: "واصلنا اليوم استخدام كلا الهيكلين، لكن انطباعي بعد اليومين هو أنّهما متشابهان للغاية. والهيكل الجديد ليس مشابهًا للغاية لهيكل 2019، إنّ في المنتصف، لكنني عندما أقوده أجده مشابهًا جدًا لدراجة 2020".

جديرٌ بالذكر أنّ أسرع أزمنة روسي بالأمس كان أبطأ بعُشرين من الثانية عن ما تمكن من تسجيله في اليوم الافتتاحي، لكن مشكلة على دراجته منعته في مرحلة متأخرة من محاولة تحسين ذلك.

وبالرُغم من ذلك، اعترف روسي أنه ببساطة لم يكن سريعًا بالقدر الكافي، وذلك بعدما أكمل اليوم بفارق 1.6 ثانية عن بديله ضمن صفوف فريق ياماها المصنعي فابيو كوارتارارو الذي تصدّر اليوم.

فقال: "بالطبّع ليس مركزًا رائعًا، ولفتي لم تكن جيّدة. لكنني لم أشعر براحة مع السيارة. المشكلة هي أنني لم أكن سريعًا بالقدر الكافي".

واختتم: "نحن بحاجة لتفقد البيانات سويًا مع الفريق لمحاولة إيجاد سبيل مختلف للتجارب التالية".