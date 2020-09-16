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روسي حريصٌ على انضمام دوفيزيوزو إلى ياماها كدرّاج تجارب

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روسي حريصٌ على انضمام دوفيزيوزو إلى ياماها كدرّاج تجارب
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قال فالنتينو روسي أنّه يودّ "أن يُوقّع الآن" على عقدٍ مع أندريا دوفيزيوزو المغادر لدوكاتي لو حصلت ياماها على فرصة اقتناصه كدرّاج اختبارات لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي.

بات مستقبل دوفيزيوزو ضبابيًا في الموتو جي بي على إثر إعلانه الشهر الماضي مغادرته لصفوف دوكاتي نهاية الموسم الجاري.

واعترف دوفيزيوزو حينها أنّه لا يُملك خطّة بديلة لمستقبله، ولم يُقدّم متصدّر البطولة الحالي أيّة مستجدّات في هذا الشأن.

وبعد أن ارتبط اسمه بأبريليا، اعترف ماسيمو ريفولا المدير التنفيذيّ للفريق أنّ الصانع الإيطاليّ لا يُمكنه تحمّل تكاليف التعاقد مع دوفيزيوزو.

وكان الإيطالي قد عبّر عن انفتاحه على عدم المشاركة في موسم 2021، على أن يحصل على الأرجح على دور درّاج اختبارات مع المشاركة في بعض السباقات ببطاقات دعوة.

وفي ظلّ عدم تأكيد دور خورخي لورينزو كدرّاج اختبارات لياماها لما بعد هذا العام، سُئل روسي إن كان يرغب بدوفيزيوزو كبديلٍ له، وأجاب الإيطالي: "بالنسبة لدوفيزيوزو كدرّاج تجارب لياماها، فبالتأكيد أجل. سأوقّع معه الآن (لو كان يملك السلطة)".

وأضاف: "لكنّني آمل أن يجد درّاجة للتسابق عليها، كوني أعتقد بأنّه لا يزال شابًا وسريعًا".

وبعد موسم كارثي مع هوندا في 2019، اعتزل لورينزو التسابق نهاية العام الماضي وعاد إلى صفوف ياماها كدرّاج تجارب.

لكنّه أكمل يومَي تجارب فقط على متن درّاجة ياماها بخصائص 2019 حتّى الآن في هذا العام.

وضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذا الأسبوع، أكّد لورينزو أنّ "أولويّته" هي التجديد لصالح ياماها للعام المقبل، لكنّه أكّد أن صانعين آخرين تواصلوا معه.

وكان روسي وفابيو كوارتارارو قد شكّكا في قرار ياماها بعدم خوض تجارب مع لورينزو في ميزانو في يونيو الماضي لاختبار السطح الجديد للحلبة في الوقت الذي فعل فيه الصانعون الآخرون ذلك.

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السلاسل موتو جي بي
الكاتب مروان الوافي

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