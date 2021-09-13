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روسي حاول "تنويم بانيايا مغناطيسياً" لاختيار الإطارات الصحيحة في أراغون

قال فالنتينو روسي أنه حاول "تنويم" فرانشيسكو بانيايا الفائز بجائزة أراغون لبطولة العالم في الدراجات النارية "موتو جي بي" قبل السباق، وذلك لدفعه نحو اختيار خيار الإطارات الصحيح.

روسي حاول "تنويم بانيايا مغناطيسياً" لاختيار الإطارات الصحيحة في أراغون

تصدر دراج دوكاتي من قطب الانطلاق الأول طوال السباق وصد هجمات قوية من مارك ماركيز دراج هوندا، لينتزع أول فوز له في البطولة بعد سباق حماسي.

وبات الإيطالي ثاني دراج من أكاديمية روسي، يفوز بأحد السباقات بعد فرانكو موربيديللي، حيث أحرز الفوز بعد خمسين عاماً بالضبط على مشاركة دوكاتي الأولى في هذه الفئة.

ولم يخفِ روسي سروره من نتيجة بانيايا في السباق، حيث اعترف أنه ضغط على الإيطالي الشاب للتأكد من اختياره الإطار الأمامي القاسي والخلفي اللين للسباق.

فقال: "أردتُ القول في البداية أنني مسرور جداً جداً من أجل بيتشو، بداية لأنني صديق له ونحن نمضي الكثير من الوقت سوية".

وأكمل: "لذا، لا بد من القول بداية، تهانيّ، لأن الفوز الأول يمثل نقطة مهمة في مسيرة الدراج، ولحظة لا تنسى".

وتابع: "كذلك، فوز كهذا، مع معركة حتى اللفة الأخيرة، لهو أمر رائع".

واسترسل: "أعتقد أنه يستحق هذا لأنه كان سريعاً جداً، وهو يقود دراجة دوكاتي بطريقة رائعة".

واستكمل: "البارحة، قلت له أنها لحظة الانتصار، لأنه كان سريعاً جداً. في بعض الأحيان، كان غير محظوظ مع الإطارات، لكن اليوم كان يومه".

واستطرد: "حاولت البارحة تنويمه مغناطيسياً للتأثير عليه! وكنت أكرر على مسامعه ’هارد/سوفت’، لأنه كان يأخذ خيارات غريبة أحياناً مع الإطارات".

وأضاف: "رأيته اليوم، وقلتُ مرة أخرى أنني مسرور لأجله".

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وعبر روسي عن فخره بأن جهود أكاديميته قد ساعدت الإيطالي الشاب على تحقيق النجاح في البطولة.

فقال: "ثانياً، أنا كذلك فخور جداً بعمل الأكاديمية، لأننا قمنا بضمه من موتو 3 وساعدناه للوصول إلى هذا المستوى، ونحن فخورون جداً جداً بالأكاديمية".

وأكمل: "في نهاية المطاف، نحن فخورون جداً بوصوله إلى هذا المستوى، وفخورون كذلك لإيطاليا مع دوكاتي، ذلك أمر رائع".

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