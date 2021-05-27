روسي: جولة موجيللو بداية مرحلة "مهمّة جدًا" لمستقبلي في الموتو جي بي

يعود بطل العالم تسع مرّات إلى سباق موطنه في موجيللو على إثر إلغاء نسخة 2020 بسبب وباء كورونا وهو يمرّ الآن بأسوأ مواسمه في ظلّ اقتصاره على تسع نقاطٍ من أصل خمسة سباقات.

وسبق لروسي أن حقّق سبعة انتصارات في موجيللو في الموتو جي بي، وكذلك سبعة مثلها في كتالونيا التي ستليها الأسبوع المقبل ومن ثمّ ثمانية في هولندا التي ستلي جائزة ألمانيا الكبرى في يونيو المقبل.

وفي ظلّ انتهاء عقده مع بيتروناس ياماها نهاية 2021 وفي ظلّ ضعف أدائه الحالي فإنّ السباقات الأربعة المقبلة ستحظى بأهميّة كبيرة بالنسبة لمستقبل روسي.

وقال روسي: "أجل لدينا الآن مرحلة مهمّة جدًا من الموسم لأنّ السباقات الأربعة المقبلة في غضون خمسة أسابيع تُقام على حلبات مهمّة بالنسبة لي مثل موجيللو، وبرشلونة وأسين".

وأضاف: "ومع إلغاء جولة فنلندا بسبب كورونا، فسنتوقّف لشهر، وبالتأكيد سيبدا الجميع بالتفكير في 2022 خلال تلك الفترة".

وأكمل: "لذا مثلما قلت في بداية الموسم، فإنّني سأتّخذ قراري في مرحلة ما، لكنّه ليس قراري وحدي، عليّ الحديث إلى فريق بيتروناس وكذلك ياماها لفهم خططهم للعام المقبل وسنرى".

وأردف: "لكن بالتأكيد فإنّ هذه السباقات الأربعة مهمّة جدًا لتحقيق بعض النتائج الجيّدة".

وينتهي عقد بيتروناس مع ياماها نهاية العام الجاري، حيث تبقى خطط تمديد شراكة الفريق الرديف معلّقة على أيّ مصنّع سيعمل معه فريق "في.آر46" التابع لروسي.

وأكّد روسي أنّ المحادثات بين فريقه اقتصرت على ياماها ودوكاتي حتّى الآن.