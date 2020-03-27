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روسي: توقّف البطولة "أفسد خططي" لحسم مستقبلي لما بعد 2020

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روسي: توقّف البطولة "أفسد خططي" لحسم مستقبلي لما بعد 2020
27-03-2020

روسي: اعترف فالنتينو روسي بأنّ التوقّف الإجباري الذي يشهده موسم 2020 في بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" بسبب تفشّي وباء كورونا قد "أفسد خطته" لحسم مستقبله في البطولة لما بعد 2020.

لم يلتزم بطل العالم تسع مرّات صاحب الـ 41 عامًا بأيّ تمديد لعقده مع ياماها في بداية العام، حيث رغب بتقيم أدائه أوّلًا بعد السباقات السبعة أو الثمانية الأولى ليرى ما إذا كانت هنالك جدوى من استمراره في البطولة.

وقد تسبّب ذلك في خسارة مقعده في الفريق المصنعي في 2021 لصالح النجم الناشئ فابيو كوارتارارو، على الرُغم من أنّ روسي حصل على ضمانٍ بدعم مصنعي كامل مع بيتروناس اس آر تي إذا ما أراد مواصلة مسيرته.

مع ذلك، وفي ظلّ أن الموسم لن ينطلق على الأرجح قبل يونيو/حُزيران المُقبل، فقد أفسد ذلك خطط روسي لحسم مستقبله.

"لقد أفسد ذلك (تفشّي وباء كورونا والإغلاق الكامل لموطنه إيطاليا) خطتي" قال روسي لسكاي سبورتس في إيطاليا.

وأضاف: "علينا أن نعرف متي سيكون بمقدورنا العودة إلى السباقات. إذ يبدو بأنّ ذلك التأجيل سيكون طويلًا، كونهم كذلك ألغوا البطولة الأوروبية في كرة القدم. لذلك أعتقد بأنّه سيكون من الصعب انطلاق الموسم قبل يوليو/تموز".

وتابع: "فيما يتعلّق بقراري، فكنت آمُل أن أكون قادرًا على حسم ذلك بعد النصف الأوّل من الموسم، لكنّ الوضع تغيّر تمامًا الآن. أودّ خوص بعض السباقات أولًا لأعرف إذا ما كان بوسعي أن أكون تنافسيًا. سيكون ذلك مهمًا في قراري".

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وقد صرّحت شركة دورنا المروّجة للبطولة مع الكيان الحاكم "فيم" سابقًا بنيتهما محاولة إقامة السباقات الـ 19 المتبقية هذا العام، مع طرح أفكار مثل إقامة سباقين في نهاية الإسبوع.

وقال روسي أنّ تلك الفكرة مثيرة للاهتمام، لكنّه يعتقد بأنّ إقامة ما تتطلّبه العقود والبالغ 13 سباقًا تحت الصيغة المعتادة لنهاية الأسبوع سيكون كافيًا على الأرجح.

"الأمر المهم هذا العام سيكون إقامة أكبر قدر ممكن من السباقات. حيث أنّ إقامة 19 سباقًا ليس أمرًا أساسيًا. صيغة السباقين في نهاية الأسبوع المعتمدة في السوبربايك ستكون مثيرة للاهتمام، لكنّ الحد الأدنى لتكوين بطولة هو 13 سباقًا" قال روسي.

واختتم: "ربما سيكون كافيًا أن نُقيم هذه السباقات على نحوٍ جيّد والمحافظة على الصيغة الحالية. لنرى ما سيقرره إزبيليتا (الرئيس التنفيذي لشركة دورنا)، لكن قبل كل شيء علينا أن نرى ما سيقرره ذلك الفيروس".

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