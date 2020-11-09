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روسي: تجميد تطوير المحركات في 2021 "ليس عذرًا" لياماها

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روسي: تجميد تطوير المحركات في 2021 "ليس عذرًا" لياماها

أصرّ فالنتينو روسي على أنّ تجميد تطوير المحركات لموسم 2021 في بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي "ليس عذرًا" لفريقه ياماها كي لا يحسّن محركاته الحالية المليئة بالمشاكل.

على إثر إجراءات لخفض التكاليف نتيجة تبعات أزمة جائحة كورونا، سيتعيّن على جميع المصنّعين (باستثناء كاي تي ام، التي من المسموح لها بناء محرك جديد بعد خسارة جميع امتيازاتها) بدء موسم 2021 مع الخصائص الحالية لمحركاتهم.

وبعد الجولة الأولى من الموسم، سيتم تطبيق قوانين التحديث الطبيعية، ما يعني أنّ كلّ المصنعين، بخلاف أبريليا، لن يكونوا قادرين على تطوير محركاتهم لما تبقى الموسم.

ولطالما عرفت المشاكل طريقها إلى محركات ياماها هذا العام، حيث كانت الأبطأ بانتظام، كما خسر ثلاثة من درّاجيها الأربعة - بما فيهم روسي - محركًا إثر مشاكل ميكانيكية بعد جولتي خيريز.

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ويبدو بأنّ ياماها ستكون أكثر المتأثرين بتجميد تطوير المحرك، لكنّ روسي أصرّ على أنّ هنالك جوانب أخرى متعلقة بأداء المحرك يتعيّن على الصانع الياباني النظر فيها.

"سيتم تجميد تطوير المحركات لموسم 2021، لكنّ ذلك ليس عذرًا" قال روسي بعد سباق جائزة أوروبا الكبرى الذي انتهى بسبب مشكلة في المحرك.

وأضاف: "في الموتو جي بي الآن، يُمكنك القيام بالكثير من الأمور حول المحرك من أجل تحسين الأداء، من جانب الأنظمة الإلكترونية إلى طريقة الإبقاء على المحرك جديدًا، إلى الحفاظ على انخفاض حرارته، وكذلك من جانب العادم".

وتابع: "لذلك، وإذا لم يكن بمقدورك تحسين المحرك من الداخل، فلديك الكثير من الأمور المختلفة حوله التي يُمكنك تحسينها".

واختتم: "لذا، وبالنسبة لي، وفي حال كان بمقدور ياماها العمل بشكل جيّد وفي الوجهة الصحيحة، فيُمكننا تقديم أداء أفضل".

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