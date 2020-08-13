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روسي: بوسع "كاي تي ام" المنافسة على لقب الموتو جي بي في 2020

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روسي: بوسع "كاي تي ام" المنافسة على لقب الموتو جي بي في 2020
13-08-2020

يعتقد فالنتينو روسي أنّه بوسع الصانع النمساويّ "كاي تي ام" المنافسة على لقب بطولة العالم للموتو جي بي في 2020 بكلّ تأكيد وذلك بعد أسبوعٍ واحد من تحقيق براد بيندر للفوز الأوّل لللفريق ضمن جائزة التشيك الكبرى.

حقّق بيندر ناشئ الفئة العليا الفوز الأوّل لكاي تي ام بعد سيطرته على سباق برنو الأحد الماضي، وذلك في غضون أربعة أعوامٍ فقط من دخول الصانع النمساويّ معترك الموتو جي بي.

وجاء فوز بيندر ليدفعه إلى المركز الخامس في الترتيب العام بفارق 31 نقطة عن المتصدّر فابيو كوارتارارو، بينما باتت كاي تي ام تتواجد في المركز الثاني في بطولة الصانعين بفارق 26 نقطة عن ياماها المتصدّرة.

وعندما سُئل إن كان يعتقد أنّ كاي تي ام تمثّل منافسًا حقيقيًا على اللقب في هذا الموسم الغريب في الموتو جي بي، الذي يغيب عنه مارك ماركيز حاليًا بسبب الإصابة، أجاب روسي بأنّ تشكيلة الصانع النمساويّ القويّة تجعله منافسًا.

وقال: "أجل، لم لا؟ لأنّ تحسيناتهم بالمقارنة مع العام الماضي كانت مثيرة للإعجاب وبذلت كاي تي ام الكثير من الجهود في برنامج الموتو جي بي".

وأضاف: "كانوا تنافسيين بالفعل في خيريز، وأعتقد بأنّه لولا حادث بول إسبارغارو لحقّقوا المركزين الأوّل والثاني في برنو".

وأردف: "إنّهم أقوياء جدًا، ربّما هم المرشّحون هنا في ريد بُل رينغ لأنّ ميغيل أوليفيرا على سبيل المثال قدّم سباقًا جيّدًا جدًا هنا العام الماضي".

وأكمل: "لديهم ثلاثة درّاجين جيّدين على الأقلّ. لذا بوسعهم المنافسة على البطولة بالتأكيد".

وعندما سُئل كوارتارارو ذات السؤال، أجاب: "أجل، بالتأكيد".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الأمر لا يقتصر على فوز براد، إذ كان ميغيل سريعًا في خيريز وانطلق من المركز الخامس وأعتقد بأنّهم خاضوا بعض التجارب هنا في النمسا التي سنخوض عليها سباقَين".

وأردف: "وكذلك خاضوا تجارب في ميزانو التي سنخوض عليها سباقَين كذلك. أعتقد بأنّ درّاجتهم جيّدة، وأعتقد بأنّ لديهم إمكانيّات كبيرة في السباقات الأربعة المقبلة".

واختتم بالقول: "لذا أعتق دبأنّ بوسعهم المنافسة على موقعٍ جيّدٍ جدًا في البطولة في جميع السباقات المقبلة".

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