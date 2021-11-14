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روسي: العبور إلى القسم الثاني من تصفيات فالنسيا "غيّر كلّ شيء"

أشاد فالنتينو روسي بأدائه اليوم السبت من جائزة فالنسيا الكبرى معتبرًا إيّاه "رائعًا"، كما قال أنّ العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات في التجارب الحرّة الثالثة "غيّر كلّ شيء" في تصفياته الأخيرة في الموتو جي بي.

روسي: العبور إلى القسم الثاني من تصفيات فالنسيا "غيّر كلّ شيء"

تأهّل روسي ضمن العشرة الأوائل للمرّة الرابعة فقط هذا الموسم بعد عبوره المباشر للقسم الثاني من التصفيات قبيل سباقه الـ 432 والأخير في الموتو جي بي.

وبعد أن أكمل مجريات الجمعة في المركز الأخير، تمكّن روسي من التأهّل عاشرًا وكان على بُعد 0.810 ثانية عن قطب الانطلاق الأوّل وكان على بُعد عُشرٍ من الثانية عن فابيو كوارتارارو أفضل درّاجي ياماها في المركز الثامن.

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وقال الإيطالي: "كان هذا يوم سبتٍ رائع بالنسبة لي ولنا. كان الشعور إيجابيًا للغاية هذا الصباح منذ التجارب الحرّة الثالثة لأنّني حسّنت شعوري بالدرّاجة والإطارات والإعدادات ولم يكن الوضع سيّئًا للغاية".

وأكمل: "وكنت قادرًا على البقاء ضمن العشرة الأوائل والعبور بشكلٍ مباشر إلى القسم الثاني من التصفيات في النهاية".

وأردف: "غيّر ذلك كلّ شيء كثيرًا. لم أكن سيّئًا للغاية كذلك في التجارب الحرّة الرابعة في فترة ما بعد الظهر، اختبرنا إطارات مختلفة وكنت قادرًا على تحسين زمني في التصفيات إثر ذلك والبقاء ضمن العشرة الأوائل مجدّدًا، وكنت قريبًا للغاية من أفضل درّاجي ياماها".

وواصل قائلًا: "هذا شعورٌ رائع بالنسبة لي وللفريق في سباقي الأخير".

واختتم: "أعتقد بأنّه ما عدا اللحظات العاطفيّة، فمن المهمّ للغاية بالنسبة لي محاولة تقديم عطلة نهاية أسبوع قويّة ونتيجة جيّدة، والانطلاق من العشرة الأوائل يُعدّ جيّدًا".

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