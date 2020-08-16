روسي: الحادث "المروّع" يُظهر أنّ درّاجي الموتو جي بي عدائيّون بشكل مفرط

كان روسي محظوظًا للغاية لعدم اصطدام درّاجة فرانكو موربيديللي الطائرة به في اللفّة التاسعة من سباق النمسا، وذلك بعد احتكاك بين يوهان زاركو وموربيديلي تسبّب في حادث مرعب.

واصطدمت درّاجة دوكاتي الخاصة بزاركو بالحاجز الجانبيّ عن المنعطف الثالث قبل أن ترتدّ إلى الحلبة، بينما انقلبت درّاجة مربيديللي على الحصى وعبرت بسرعة مروّعة بين روسي ومافيريك فينياليس.

وتمكّن درّاجا ياماها من استئناف السابق، حيث تجاوز روسي الواقعة ونجح في الحلول خامسًا.

وعندما سُئل حول الحادثة، قال الإيطاليّ: "كانت مرعبة، مخيفة جدًا".

وأكمل: "بالنسبة لي فإنّ الجميع الآن عدائيٌ بشكلٍ مفرط، وكذلك الأمر في الفئات الأصغر. بالنسبة لي من المهمّ أن لا نهوّل العدائيّة".

وأضاف: "تحتاج لاحترام الدرّاجين الآخرين على ذات الحلبة معك، كونه لا يُمكن نسيان أنّ هذه الرياضة خطيرة للغاية، خاصة على حلبة فيها خطوطٌ مستقيمة طويلة وتتجاوز فيها سرعة 300 كلم/س".

وتابع: "ما قلته هو أنّه بدءًا من الفئات الصغرى فإنّ هناك الكثير من الدرّاجين الذين يُغلقون الباب عند الكبح. عبر زاركو بشكلٍ واسعٍ جدًا وبدأ بالكبح أمام فرانكو مباشرة، ربّما لعدم السماح لفرانكو بتجاوزه عند الكبح".

وأردف: "لكنّ ذلك كان قريبًا للغاية، فعندما نكون على سرعة 300 كلم/س ولدينا عامل سحب قوي فلم يكن لفرانكو أيّ فرصة للكبح".

وأكمل: "جازفنا بالكثير، خاصة بالنسبة لي ومافيريك. كانت هذه لتكون كارثة حقيقيّة. تحدّثت إلى زاركو، وقال لي بأنّه لم يفعل ذلك عن عمد".

وواص شرحه بالقول: "لكن مهما يكن، العدائيّة جيّدة، لكنّ الكبح أمام الدرّاجين الآخرين يُعدّ كارثة محتملة، خاصة على سرعة 300 كلم/س".

ونُقل موربيديللي إلى المركز الطبيّ للخضوع إلى فحوصات، لكنّ الأشعّة الأوليّة كشفت عدم وجود أيّة إصابات خطيرة.

وقال روسي بشأن مدى خطورة حلبة ريد بُل رينغ: "أعتقد بأنّها خطرة بعض الشيء في بعض المناطق، خاصة عندما تجد نقطة كبحٍ حادة بعدما تكون على سرعة 300 إلى 350 كلم/س، ولديك منعطفٌ ضيّق. تلك منطقة خطيرة".

واختتم بالقول: "لكنّني أعتقد بأنّ الأمر يعود أكثر إلى قلّة الاحترام بين الدرّاجين. ذلك أكثر خطورة من الحلبة في حدّ ذاتها في اعتقادي".