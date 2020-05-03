روسي: التسابق من دون جمهور أمر "مؤسف للغاية"

أجبر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" عالميًا على إلغاء أو تأجيل السباقات الـ 11 الأولى من موسم 2020، حيث تستهدف البطولة انطلاق الموسم حاليًا في نهاية شهر يوليو/تموز، مع موسم من 10 إلى 12 سباقًا يتمركز في أوروبا.

وعلى إثر إجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة عالميًا، فإنّ سباقات الموتو جي بي ستتعيّن إقامتها على الأرجح من دون حضور الجمهور.

وإلى جانب ذلك، فقد تمّ تقييم فكرة إقامة عدّة سباقات على ذات الحلبة من قِبَل شركة دورنا سبورتس المروّجة للبطولة.

وقال روسي أنّه ليس متحمسًا لفكرة إقامة سباقات من دون جمهور عند سؤاله عن ذلك ضمن حوار نظمته ياماها.

"بالنسبة لي، أفضل طريقة هي إطلاق الموسم في أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول ومحاولة إقامة 10 أو 12 سباقًا على أفضل الحلبات حول العالم، والتي تحظى بأفضل الظروف، وبذلك يُمكننا بدء الموسم في سبتمبر/أيلول وربما إنهاؤه كذلك في ديسمبر/كانون الأوّل ربما في أستراليا أو تاليلاند، حيث يكون الطقس حارًا كذلك في ديسمبر" قال روسي بطل العالم سبع مرّات.

وأضاف: " آمُل ألا تكون هنالك عدّة سباقات على ذات الحلبة، كما لا أحبّذ كذلك خوض سباقين في ذات نهاية الأسبوع مثل السوبربايك (الفكرة التي استبعدتها دورنا)".

وتابع: "بالنسبة لي، من الأفضل ربما خوض ثماني نهايات أسبوع حقيقية، أو 10 أو 12 إذا كان ذلك على أفضل حلبات السباقات. وكذلك إذا ما سيكون ذلك من دون جمهور، فإنّه أمر مؤسف للغاية للجميع كوننا نسابق من أجل المشجّعين، لكن من الأفضل التسابق من دون جمهور عوضًا عن عدم خوض سباقات على الإطلاق".

من جانبه، يرى مافيريك فينياليس زميل روسي ضمن صفوف ياماها أنّه سيكون من "المثالي" إذا ما كان بمقدور البطولة ببساطة خوض النصف الثاني من الموسم مثلما كان قبل تلك الأزمة، حيث يشعر الإسباني بأنّه سيكون من الصعب خوض سباقين على حلبة واحدة.

فقال: "أتفق تمامًا مع فالنتينو، كونه في النهاية يتعيّن علينا التسابق، وعلى البطولة المُضي قُدمًا، وكل المصانع يجب أن تعمل".

وأردف: "وكذلك من أجلنا نحن الدرّاجون، من أجل المشجّعين حتّى يتسنى لهم مشاهدتنا من المنزل. ومثلما قال فالنتينو، سيكون من المؤسف التسابق من دون جمهور كوننا نسابق من أجلهم".