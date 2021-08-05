روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

أعلن روسي اليوم الخميس قبيل جائزة ستيريا الكبرى عن اعتزاله نهاية موسم 2021.

يأتي ذلك بعد أن فكّر خلال العطلة الصيفيّة في إمكانيّة التسابق لصالح فريقه "في.آر46 دوكاتي" الذي سيدخل الموسم 2022 بعد اتّضاح عدم إبرام صفقة الرعاية مع أرامكو، لذا سيحتاج روسي لقيادة إحدى الدرّاجتين من أجل تأمين رعاية للفريق.

بالرغم من ذلك قرّر روسي وضع حدٍ لمسيرته في الفئة العليا، حيث يشعر الإيطالي أنّ مشروع فريقه يُمثّل خيارًا جيّدًا، لكنّه يعتقد بحاجته لعدّة مواسم من أجل التأقلم مع درّاجة دوكاتي وشعر بأنّ هناك "خطرًا أكبر" في حال اقتصر على موسمٍ واحد.

وقال الإيطالي: "لديّ عرضٌ من فريقي كذلك للعام المقبل. إنّه عرضٌ رسمي! فكّرت مليًا في المواصلة لأنّني وددت التسابق لفريقي، وتواجد الدرّاجة في تافوليا مع الفريق هناك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لدينا فريقًا رائعًا في الموتو 3 والموتو2 هناك والكثير من الشباب الذين أعرفهم منذ وقتٍ طويل".

وأردف: "لذا كان من الرائع التسابق مع فريقي، لكنّني قرّرت عدم الإقدام على ذلك في النهاية لعددٍ من الأسباب، كان عليّ تغيير الدرّاجة، وأعتقد بأنّ هذا مشروعٌ جيّد لو كان لعامين أو ثلاثة، لكن عندما تقتصر على موسمٍ واحد فإنّ هناك خطرًا أكبر يفوق الجوانب الإيجابيّة، وذلك سبب قراري".

واعترف روسي بأنّه "غير سعيد" باعتزاله الموتو جي بي بالنظر إلى شغفه بسباقات الدرّاجات الناريّة، لكنّه يشعر بأنّه كان جاهزًا لهذا القرار الآن.

وقال حيال ذلك: "لم أكن جاهزًا للتوقّف قبل عامين وحتّى العام الماضي لأنّه تعيّن عليّ فهم كلّ شيء، لكنّني هادئ الآن".

وأكمل: "لست سعيدًا بالتأكيد لكن لو أكملت عامًا آخر، فلن أكون سعيدًا في ذات الوقت لأنّني أرغب التسابق لـ 20 عامًا آخر".

وأردف: "أعتقد بأنّ هذا هو الوقت المناسب. لدينا نصف موسمٍ متبقٍ وسأحاول أن أكون أكثر قوّة من النصف الأوّل وأحاول بذل أفضل ما لديّ، لكنّني أعتقد بأنّه كان الخيار الصائب".