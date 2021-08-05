تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / درّاجو "الموتو جي بي" يتفاعلون مع اعتزال "أسطورة الدراجات النارية" فالنتينو روسي
موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى أخبار عاجلة

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

قال الإيطالي فالنتينو روسي أنّه فكّر مليًا في التسابق لصالح فريقه الخاصة "في.آر46" في الموتو جي بي في موسم 2022، لكنّه شعر بأنّ الخطر كبيرٌ جدًا لموسمٍ واحد، وهو ما ساعد على تسهيل قرار اعتزاله.

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

أعلن روسي اليوم الخميس قبيل جائزة ستيريا الكبرى عن اعتزاله نهاية موسم 2021.

يأتي ذلك بعد أن فكّر خلال العطلة الصيفيّة في إمكانيّة التسابق لصالح فريقه "في.آر46 دوكاتي" الذي سيدخل الموسم 2022 بعد اتّضاح عدم إبرام صفقة الرعاية مع أرامكو، لذا سيحتاج روسي لقيادة إحدى الدرّاجتين من أجل تأمين رعاية للفريق.

اقرأ أيضاً:

بالرغم من ذلك قرّر روسي وضع حدٍ لمسيرته في الفئة العليا، حيث يشعر الإيطالي أنّ مشروع فريقه يُمثّل خيارًا جيّدًا، لكنّه يعتقد بحاجته لعدّة مواسم من أجل التأقلم مع درّاجة دوكاتي وشعر بأنّ هناك "خطرًا أكبر" في حال اقتصر على موسمٍ واحد.

وقال الإيطالي: "لديّ عرضٌ من فريقي كذلك للعام المقبل. إنّه عرضٌ رسمي! فكّرت مليًا في المواصلة لأنّني وددت التسابق لفريقي، وتواجد الدرّاجة في تافوليا مع الفريق هناك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لدينا فريقًا رائعًا في الموتو 3 والموتو2 هناك والكثير من الشباب الذين أعرفهم منذ وقتٍ طويل".

وأردف: "لذا كان من الرائع التسابق مع فريقي، لكنّني قرّرت عدم الإقدام على ذلك في النهاية لعددٍ من الأسباب، كان عليّ تغيير الدرّاجة، وأعتقد بأنّ هذا مشروعٌ جيّد لو كان لعامين أو ثلاثة، لكن عندما تقتصر على موسمٍ واحد فإنّ هناك خطرًا أكبر يفوق الجوانب الإيجابيّة، وذلك سبب قراري".

واعترف روسي بأنّه "غير سعيد" باعتزاله الموتو جي بي بالنظر إلى شغفه بسباقات الدرّاجات الناريّة، لكنّه يشعر بأنّه كان جاهزًا لهذا القرار الآن.

اقرأ أيضاً:

وقال حيال ذلك: "لم أكن جاهزًا للتوقّف قبل عامين وحتّى العام الماضي لأنّه تعيّن عليّ فهم كلّ شيء، لكنّني هادئ الآن".

وأكمل: "لست سعيدًا بالتأكيد لكن لو أكملت عامًا آخر، فلن أكون سعيدًا في ذات الوقت لأنّني أرغب التسابق لـ 20 عامًا آخر".

وأردف: "أعتقد بأنّ هذا هو الوقت المناسب. لدينا نصف موسمٍ متبقٍ وسأحاول أن أكون أكثر قوّة من النصف الأوّل وأحاول بذل أفضل ما لديّ، لكنّني أعتقد بأنّه كان الخيار الصائب".

المشاركات
التعليقات
درّاجو "الموتو جي بي" يتفاعلون مع اعتزال "أسطورة الدراجات النارية" فالنتينو روسي

المقال السابق

درّاجو "الموتو جي بي" يتفاعلون مع اعتزال "أسطورة الدراجات النارية" فالنتينو روسي
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

9 س
2
فورمولا 1

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

6 دقيقة
3
فورمولا 1

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟

4
فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

11 س
5
فورمولا 1

10 أشياء تعلّمناها من سباق المجر 2021

أحدث الأخبار
روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة
موتو جي بي

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

1 س
درّاجو "الموتو جي بي" يتفاعلون مع اعتزال "أسطورة الدراجات النارية" فالنتينو روسي
موتو جي بي

درّاجو "الموتو جي بي" يتفاعلون مع اعتزال "أسطورة الدراجات النارية" فالنتينو روسي

2 س
روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي
موتو جي بي

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي

4 س
موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"
موتو جي بي

موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"

8 س
كراتشلو يعود إلى "الموتو جي بي" لثلاثة سباقات مع "اس آر تي"
موتو جي بي

كراتشلو يعود إلى "الموتو جي بي" لثلاثة سباقات مع "اس آر تي"

28-07-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: ريد بُل "ستعود بروح قتاليّة" بعد العطلة الصيفيّة

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ماذا كان سيحصل لو انطلق سباق المجر من دون أيّة سيارة على شبكة الانطلاق؟

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: التحيّز البريطاني جعلني أبدو أنا وفيرشتابن سيّئين

10 أشياء تعلّمناها من سباق المجر 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

10 أشياء تعلّمناها من سباق المجر 2021

كراتشلو يعود إلى "الموتو جي بي" لثلاثة سباقات مع "اس آر تي"
موتو جي بي موتو جي بي

كراتشلو يعود إلى "الموتو جي بي" لثلاثة سباقات مع "اس آر تي"

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

درّاجو "الموتو جي بي" يتفاعلون مع اعتزال "أسطورة الدراجات النارية" فالنتينو روسي
موتو جي بي موتو جي بي

درّاجو "الموتو جي بي" يتفاعلون مع اعتزال "أسطورة الدراجات النارية" فالنتينو روسي

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي

موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.