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روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"

قال الإيطالي فالنتينو روسي أنّ مسيرته في سباقات السيارات بعد الموتو جي بي لن تكون فقط لمجرّد المتعة، مُشيرًا إلى أنّ المرء "لا يتسابق مطلقًا من أجل المتعة فقط" في حال كان "درّاجًا أو سائقًا حقيقيًا".

روسي: التسابق على السيارات بعد الموتو جي بي لن يكون "لمجرّد المتعة"

بعد 26 موسمًا في عالم سباقات الجائزة الكبرى للدرّاجات الناريّة، أعلن روسي أسطورة البطولة اعتزاله نهاية الموسم الجاري وذلك خلال جائزة ستيريا الكبرى الأسبوع الماضي.

وعبّر بطل العالم تسع مرّات سابقًا عن رغبته في التسابق في فئة "جي تي 3" بعد اختتام مسيرته في الموتو جي بي وذلك على إثر تحقيقه لمنصّتَي تتويج في سباق الخليج 12 ساعة على متن سيارة فيراري 488 جي تي 3 في 2019 و2021.

كما لم يُخفِ روسي طموحاته بالتسابق في لومان 24 ساعة في المستقبل.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت لديه أيّة أهداف في هذه المرحلة لما بعد مسيرته في الموتو جي بي على صعيد سباقات السيارات، أجاب روسي: "أجل، دائمًا ما عشقت التسابق بالسيارات، لأنّني بدأت بالكارتينغ كون والدي كان خائفًا من سباقات الدرّاجات لأنّه تعرّض للكثير من الإصابات وشعر بأنّ السيارات أكثر أمانًا".

وأضاف: "بدأت بسباقات الكارتينغ وبعد عامين اختبرت درّاجة صغيرة وتسابقت على الدرّاجات لحسن الحظّ لأنّني لا أعلم إن كنت لأبلغ ذات النتائج في سباقات السيارات، ربّما لا، لذا كان ذلك خيارًا جيّدًا".

وأكمل: "لكنّ سباقات السيارات بقيت في قلبي في جميع الأحوال. حاولت دائمًا تحسين مهاراتي مع السيارات طوال مسيرتي في سباقات الدرّاجات، حاولت التسابق دائمًا وقطع بعض المسافات لأكون جاهزًا لهذه اللحظة".

وأردف: "لكن لا أعلم، لا أعرف مستواي، أعني أنّ الأمر مختلفٌ عن الدرّاجات ولا تتسابق مطلقًا من أجل المتعة، إن كنت سائقًا أو درّاجًا حقيقيًا فإنّك تتسابق لتكون قويًا وتُحقّق الفوز والنتائج الجيّدة".

وواصل شرحه بالقول: "لكن لا أعلم أيّ سيارات وأيّة سباقات سأخوضها في الوقت الحاضر. قلت أنّني أريد المشاركة في سباق لومان 24 ساعة وهناك الكثير من السباقات حول العالم وأعتقد بأنّني سأستمتع بذلك".

ويذكر الجميع اختبارات روسي الشهيرة لصالح فيراري على سيارات الفورمولا واحد في عدّة مناسبات، وفكّر الإيطالي جديًا في الانتقال إلى الفورمولا واحد في 2007 قبل أن يُقرّر في النهاية البقاء في الموتو جي بي مع ياماها.

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