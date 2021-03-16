روسي: الأجواء في صفوف بيتروناس ياماها "رائعة"

يبدأ بطل العالم تسع مرّات موسمه الـ 26 في بطولة العالم مع الفريق الرديف لياماها مكان فابيو كوارتارارو الذي خلفه في صفوف الفريق المصنعيّ.

وبالرغم من البداية الصعبة للتجارب، حيث وضع الإيطالي اللوم على إعدادات توازن الوزن التي حرمته من التماسك، أكمل روسي التجارب في المركز الـ 11 في المجمل مُسجّلًا أفضل أزمنته على الإطلاق على حلبة لوسيل.

وعندما سُئل عن الإيجابيّات من التجارب، أشاد روسي بجهود ياماها خلال الفترة الشتويّة، مُشيرًا في ذات الوقت إلى "الأجواء الجيّدة" داخل فريقه الجديد.

وقال حيال ذلك: "الإيجابيّ أنّ ياماها عملت بشكلٍ جيّد خلال الفترة الشتويّة وجلبت بعض الأشياء الجيّدة، مثل الهيكل الجديد وبعض المكوّنات الانسيابيّة".

وأضاف: "أعتقد بأنّهم عملوا بطريقة ذكيّة، وذلك مهمٌ للغاية. والأمر الثاني هو الشعور الرائع داخل الفريق الجديد مع كامل طاقمي، الأجواء رائعة".

وأكمل: "هذه الأشياء تجعلني سعيدًا في الحقيقة. بالتأكيد لا يزال الوضع صعبًا كون هناك الكثير من الدرّاجين والدرّاجات الأقوياء، لكنّنا سنحاول".

وجلبت ياماها هيكلًا جديدًا ساعد على تحسين انعطاف الدرّاجة بالمقارنة مع هيكل 2020، إلى جانب جنيّحات انسيابيّة جديدة حظيت بإشادة كبيرة.

ومع إكمال الثنائيّ المصنعيّ كوارتارارو ومافيريك فينياليس التجارب في المركزين الثاني والثالث، إلى جانب وتيرتهما القويّة على صعيد السباق، يبدو أنّ ياماها حقّقت مكاسب جيّدة على درّاجة العام الماضي المليئة بالمشاكل، بالرغم من أنّ كوارتارارو يتوقّع مواجهة بعض المصاعب عند وصول البطولة إلى الحلبات منخفضة التماسك.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت درّاجة ياماها 2021 الأفضل التي يبدأ بها موسمًا، أجاب روسي: "بالنسبة لي فقد واجهنا الكثير من المشاكل في الأعوام القليلة الماضية وتعيّن علينا تحسينها".

وأكمل: "لم تكن كلّ المكوّنات التي قدمت من اليابان أفضل في الحقيقة، يبدو أنّهم عملوا بطريقة ذكيّة هذا العام وذلك إيجابي".

واختتم بالقول: "لكن علينا الانتظار حتّى عطلة نهاية أسبوع السباق الآن، خاصة أنّه تكون هناك الكثير من العوامل الأخرى في السباق. لكنّ الشعور جيّد على الدرّاجة".