روسي: الآخرون تأقلموا بشكلٍ أفضل مع متطلّبات درّاجة 2019
يعتقد فالنتينو روسي أنّ مجموعة القمّة الحاليّة من درّاجي الموتو جي بي قاموا بعملٍ أفضل على صعيد ملاءمة أسلوب قيادتهم مع متطلّبات سباقات الجائزة الكبرى الحديثة.
لم يفز روسي بطل العالم سبع مرّات في الفئة العليا بأيّ سباقٍ منذ جائزة هولندا في 2017، ووصف موسمه الحاليّ بـ "الأفضل قليلًا" فقط من فترته السيّئة مع دوكاتي.
ولم يجد الإيطالي نفسه خلف زميله مافيريك فينياليس فحسب، بل خلف فابيو كوارتارارو درّاج الفريق الرديف في 2019، حيث أثبت الأخير نفسه كقوّة ضاربة ضمن موسمه الأوّل الناشئ في البطولة.
ويعتقد روسي بأنّ الدرّاجين الذين يتسابقون حاليًا في مقدّمة الركب كانوا أكثر مرونة ببساطة في ظلّ التغييرات التي أُدخلت على عدّة جوانب مثل الأنظمة الإلكترونيّة والإطارات.
وقال حيال ذلك: "تحسّن أسلوب قيادة درّاجي المقدّمة لسببٍ ما هذا العام. الأمر أشبه بقيادة درّاجة جديدة، وأنظمة إلكترونيّة جديدة وإطارات مختلفة، فأنت تحتاج للقيادة بطريقة مختلفة لإيجاد الحدود القصوى".
وأضاف: "كذلك الكبح، أي محاولة الكبح بشكلٍ مختلف. استخدام المكابح الخلفيّة على سبيل المثال. لكنّني أحاول أن أكون سريعًا بشكلٍ عام من دون إجهاد الإطار الخلفي. هذه هي البداية، الانطلاقة الكبرى للجميع".
وكان روسي قد انتقد مرارًا مشاكل التماسك على الإطار الخلفي لدرّاجة "ام1" وأشار مجدّدًا إلى عدم تحقيق أيّ تقدّم في هذا الجانب، بالرغم من أنّه شدّد على تحسّن الأنظمة الإلكترونيّة والتسارع هذا العام ما جعل ياماها أكثر تنافسيّة.
وقال الإيطاليّ: "حسّنا الدرّاجة قليلًا من ناحية الأنظمة الإلكترونيّة والتسارع، ما يعني أنّنا أكثر تنافسيّة بقليل".
وأضاف: "في ما يتعلّق بإجهاد الإطار الخلفي، فإنّنا أسوأ من هوندا ودوكاتي. البعض مثلي يُعاني من هذه المشكلة، وآخرون أقلّ مثل كوارتارارو، لكنّنا نواجه المتاعب دائمًا في نهاية السباق".
واختتم بالقول: "وعلى صعيد السرعة القصوى فإنّنا نفتقر لذلك على الدوام، وتواصل ذلك حتّى نهاية العام. لكن يبدو أنّ درّاجتنا تسير بشكلٍ جيّد على العموم، دعونا نرى إن كان بوسعنا المواصلة على هذا النحو".
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روسي: الآخرون تأقلموا بشكلٍ أفضل مع متطلّبات درّاجة 2019
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