روسي احتاج لتجاوز "سياسات" ياماها من أجل استعادة أدائه

منطلقًا من المركز الرابع، أكمل روسي منصّة تتويج خالصة لياماها في السباق الثاني في خيريز، وذلك رفقة فابيو كوارتارارو الفائز لصالح بيتروناس ياماها ومافيريك فينياليس الذي نجح في تجاوز روسي في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وجاء ذلك على إثر عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحيّة الضعيف لروسي التي انتهت حينها بانسحابه بسبب مشكلة في المحرّك.

وبشرحه لهذا التغيّر في الأداء، قال روسي أنّه أقنع هو ودافيد مونوز رئيس طاقمه الجديد لهذا العام بعض المسؤولين في ياماها بفوائد الابتعاد عن الإعدادات التي يُحبّذها كوارتارارو وفينياليس.

"لم يكن الوضع محبطًا فقط بعد السباق الماضي، ولكن بعد كامل النصف الثاني من موسم 2019" قال روسي بعد صعوده إلى منصّة التتويج منذ جائزة الأمريكيّتين الكبرى العام الماضي، وأضاف: "كنت بطيئًا جدًا وعانيت كثيرًا، لكنّنا عملنا بشكلٍ مختلف هذه المرّة".

وتابع: "علينا العمل بجهد لأنّني ضغطت رفقة دافيد على ياماها لأنّ المسألة سياسيّة في بعض الأحيان. إنّها مشكلة سياسيّة. نريد تغيير الدرّاجة ولا نريد الاستسلام".

وأكمل: "كان شعوري أفضل من صباح الجمعة. ساعدني فريقي كثيرًا هذه المرّة بكلّ صدق، منحوني الضوء في آخر النفق، قدّموا لي درّاجة أخرى".

وقال روسي أنّه بالنظر إلى اتّجاهه للانضمام إلى فريق بيتروناس ياماها الرديف العام المقبل، فمن المهمّ لياماها أن تثق في تقييمه.

وقال صاحب الـ 41 عامًا: "عندما تقود ذات الدرّاجة مثل فابيو ومافيريك فإنّهما قادران على تقديم وتيرة سريعة وقويّة، تعتقد ياماها بأنّ عليّ القيادة مثلهما".

وأضاف: "لكنّهم يحتاجون لدعمي، إذ أنّني هنا في الفريق المصنعيّ وسأتسابق مع بيتروناس ياماها العام المقبل، لذا عليهم الوثوق بي، إذ أعتقد بأنّني لست أسرع من فينياليس وكوارتارارو على المسار، لكن يُمكنني تقديم سباقات جيّدة".

من جانبه قال لين جارفيس مدير فريق ياماها بأنّ التغييرات التي كان روسي قادرًا على إجرائها خلال جائزة الأندلس الكبرى جعلته يشعر بأنّ ياماها "درّاجته" مجدّدًا.

وقال البريطاني لقناة "بي تي سبورت": "أغلب درّاجات ياماها الخاصة بنا تعتمد إعدادات متشابعة، مجال عملها مشتركٌ تقريبًا. لكنّ فالنتينو عانى للتعوّد على ذلك والشعور بالراحة وتشغيل الدرّاجة وفق ما يريده".

وأكمل: "كان فالنتينو محبطًا وأراد تغيير شيء ما بعد عطلة نهاية الأسبوع الماضي. قرّرنا إجراء التغيير وأراد تجربته كونه لم يكن لديه شيء ليخسره. تغيير عقليّة المهندسين اليابانيين ليس سهلًا في بعض الأحيان، كون لديهم الكثير من البيانات والمعلومات من الدرّاجين الآخرين السريعين. لذا لماذا المضيّ قدمًا في هذه الوجهة المختلفة؟ لكن من الواضح أنّ فالنتينو يملك الكثير من الخبرة وهو يعلم ما يعمل لصالحه. ضغط وقبلنا وأجرينا التغيير".

واختتم بالقول: "لن أقول بأنّ ذلك حلّ جميع مشاكله، لكنّه يشعر بالمزيد من الراحة ويشعر بأنّ الدرّاجة أصبحت درّاجته مجدّدًا ويُمكنه القيادة بشكلٍ أفضل".