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روسي: أيّام الحجر الصحيّ الـ 24 كانت "صعبة"

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روسي: أيّام الحجر الصحيّ الـ 24 كانت "صعبة"

اعترف فالنتينو روسي أنّ إجباره على الدخول في الحجر الصحيّ لمدّة 24 يومًا وحيدًا في منزله على إثر إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي "كانت تجربة صعبة" وذلك لدى عودته إلى التسابق في فالنسيا.

أُجبر درّاج ياماها على التخلّف عن المشاركة في سباقَي أراغون الشهر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا في موطنه في إيطاليا إثر جائزة فرنسا الكبرى.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركته في جائزة أوروبا الكبرى نهاية هذا الأسبوع بعد أن جاء التحليل الذي أجراه يوم الثلاثاء إيجابيًا، لكنّه تعافى لاحقًا وأجرى تحليلين إضافيين سلبيين ما سمح له بالعودة إلى المشاركة بدءًا من يوم السبت.

وعانى الإيطاليّ خلال الأجواء الصعبة في التصفيات، وتأهّل في المركز الـ 18 فقط، بالرغم من أنّه سينطلق من المركز الـ 17 نتيجة انطلاق زميله مافيريك فينياليس من خطّ الحظائر.

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وقال روسي: "كانت تجربة صعبة لأنّه كان عليّ البقاء في المنزل منعزلًا لـ 24 يومًا لوحدي، لذا لم يكن ذلك سهلًا. لكن عندما عدت إلى الدرّاجة فقد كان الشعور جيّدًا ولم أواجه أيّة مشاكل معيّنة. لكنّ المشكلة هي أنّني لم أقد يوم الجمعة، لذا ستكون بقيّة عطلة نهاية الأسبوع صعبة".

وأردف: "بالنسبة لبقيّة الأمور، فقد كان شعوري جيّدًا على الدرّاجة. للأسف كانت الظروف سيّئة في القسم الأوّل من التصفيات، ذلك لأنّ الأسفلت كان يجفّ، ونحن نعاني في تلك الظروف. لكنّ الشعور على الدرّاجة كان جيّدًا جدًا. أنا سعيدٌ جدًا بالتواجد هنا بعد 24 يومًا في المنزل".

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