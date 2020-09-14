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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى / أخبار عاجلة

روسي: أكاديميّة "في.آر46" أنشأت بعض الماكرين لثنائيّة ميزانو

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روسي: أكاديميّة "في.آر46" أنشأت بعض الماكرين لثنائيّة ميزانو
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مزح فالنتينو روسي بأنّ إنشاء أكاديميّته "في.آر46" للدرّاجين ربّما لم تكن فكرة جيّدة، وذلك بعد أن تفوّق عليه فرانكو موربيديللي وفرانشيسكو بانيايا في جائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي.

أنشأ روسي بطل العالم تسع مرّات في عالم الجائزة الكبرى أكاديميّة "في.آر46" في 2014 في محاولة لاحتضان وتنشئة المواهب الشابة الإيطاليّة.

وضمن يومٍ مميّز للأكاديميّة في ميزانو، حقّق لوكا مارينو وماركو بيزيكي الثنائيّة في فئة الموتو 2، بينما حقّق موربيديللي فوزه الأوّل في الموتو جي بي أمام بانيايا الذي سجّل منصّة تتويجه الأولى في المركز الثاني.

وكان روسي قريبًا من موربيديللي في المراحل الأولى من جائزة سان مارينو الكبرى، قبل أن يتراجع إلى الخلف ويجد نفسه تحت ضغط بانيايا الذي قدّم أداءً مذهلًا بالرغم من كسر ساقه. وانتهى المطاف بروسي رابعًا في النهاية خلف جوان مير درّاج سوزوكي الذي تجاوزه في اللفّة الختاميّة، لكنّه عبّر عن رضاه حيال تحقيق أوّل خرّيجَين من أكاديميّته للمركزين الأوّل والثاني.

"يبدو أنّنا قمنا بتربية بعض الثعابين" قال روسي مازحًا حيال درّاجي أكاديميّته، وأضاف: "لكنّ هذا مصدر رضى كبير كوني أعتقد بأنّ هذا أمرٌ فريدٌ في هذا المستوى. لو نجحنا في حجز مراكز منصّة التتويج لكان ذلك أمرًا تاريخيًا".

ثمّ تابع: "كنت أنا الوحيد الغائب عن منصّة التتويج، لكنّني سعيدٌ على الجانب الآخر. سألت نفسي في مرحلة من مراحل السباق: لمن كانت فكرة إنشاء هذه الأكاديميّة؟".

وأكمل: "لكن بشكلٍ جديٍ فإنّني أشعر برضى كبير بسبب عملنا كلّ يوم من أجل ضمان نضجهم ونموّهم. قمنا بعملٍ رائع لرياضة الدرّاجات الناريّة الإيطاليّة، لكن من المؤسف أنّهم أصبحوا أقوياء في هذه المرحلة المبكّرة! لكن عندما أتوقّف عن المساركة فسيكون بوسعنا مواصلة تشجيع درّاجينا. لذا أنا سعيد".

فرانكو موربيديلي، بيتروناس اس آر تي ياماها وفرانشيسكو بانيايا، براماك ريسينغ

فرانكو موربيديلي، بيتروناس اس آر تي ياماها وفرانشيسكو بانيايا، براماك ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

ويحتلّ روسي المركز السادس الآن في البطولة بفارق 18 نقطة عن الصدارة، لكنّه اعترف بأنّ عليه أن يكون "أسرع قليلًا" من أجل الدخول في المعركة على اللقب.

وقال: "بدأت البطولة تصبح مثيرة للاهتمام. عليّ أن أكون أسرع قليلًا من أجل المنافسة عليها، لكن لو حللت ثانيًا اليوم لكنت متأخّرًا بـ 10 أو 11 نقطة عن الصدارة".

وأكمل: "نحن قريبون جميعًا من بعضنا ولا يوجد مرشّحٌ واضح، كون الجميع يُعاني من مشاكل مختلفة. أتأخّر بـ 18 نقطة فقط وعليّ بذل أفضل ما في وسعي وعدم الاستسلام، كون أيّ شيء يُمكن أن يحدث هذا العام".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة سان مارينو الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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