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روسي أشعل الشغف بالموتو جي بي داخل "الأشخاص العاديين"

قال فالنتينو روسي أنّه "حرّك مشاعر الأشخاص العاديين" وساهم في جلب جمهور عريض إلى "الموتو جي بي" في المراحل المبكرة من مسيرته.

روسي أشعل الشغف بالموتو جي بي داخل "الأشخاص العاديين"

أعلن بطل العالم تسع مرّات في وقت سابق من الشهر الجاري اعتزاله سباقات "الموتو جي بي" في نهاية موسم 2021.

ومع مسيرة اسطورية امتدت لـ 26 موسمًا في سباقات الجائزة الكبرى، لطالما شكّل روسي ركنًا أساسيًا في تعزيز شعبية "الموتو جي بي" وجلبها إلى الجمهور العادي من خلال شخصيته ومعاركه المثيرة على الحلبة.

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وعبّر روسي عن فخره الشديد بهذا الأمر، لكنّه اعترف بأنّ ذلك صعّب من ممارسته لحياة طبيعية خارج الرياضة.

فقال: "أعتقد بأنّ ذلك هو الفارق بيني وبين عظماء الموتو جي بي الآخرين في التاريخ، كوني ولسبب ما كنت قادرًا على جلب الكثير من الأشخاص إلى عالم سباقات الدراجات النارية".

وأضاف: "من دوني، ما كانوا ليعرفوا الموتو جي بي أو بطولة 125 سنتيمتر مكعب أو 250 سنتيمتر مكعب، ولا سيّما في إيطاليا".

وتابع: "قمت في بداية مسيرتي بما حرّك مشاعر الأشخاص العاديين، وأنا فخور جدًا بذلك، كونه أمر استثنائي بالفعل".

وأكمل: "لكن الجانب الآخر لذلك هو أنه بات من الصعب أكثر ممارسة حياة طبيعية خارج الرياضة، كونك دومًا تحت الضغط. وعليك تغيير حياتك. لكنني أحاول دومًا جعلها حياة طبيعية قدر الإمكان، وألا أغير الكثير فيها. بيد أنني أستمتع بها على أية حال".

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هذا وبالحديث عن تأثير مسيرته على الإيطاليين تحديدًا، قال روسي: "يبدو بأن الكثيرين في إيطاليا خصوصًا بدأوا في متابعة سباقات الدراجات النارية من أجل متابعتي. أظن بأنّ ذلك هو أهم شيء قمت به في مسيرتي، إلى جانب النتائج".

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ماركيز: نسختي قبل الإصابة كانت لتنافس على لقب "الموتو جي بي" في 2021

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