روسي أسطورة "الموتو جي بي" يشارك في حدث الخليج 12 ساعة على متن سيارة فيراري

سيكون روسي - الذي اعتزل سباقات الدراجات النارية مع ختام موسم "الموتو جي بي" هذا العام - ضمن قائمة المشاركين في حدث التحمّل المؤلف من سباقي 6 ساعات على حلبة ياس مارينا في أبوظبي في 8 يناير/كانون الثاني المُقبل على متن سيارة فريق كيسل ريسينغ من طراز "فيراري 488 جي تي3 إيفو".

وسيزامل بطل العالم في "الموتو جي بي" 7 مرات الإيطاليين لوكا ماريني وأليسيو سالوتشي، والذي حلّ رفقتهما في المركزين الثالث والرابع الإجماليين ضمن مشاركتيه السابقتين في الحدث في 2019 وهذا العام عندما انتقل السباق مؤقتًا إلى البحرين بسبب جائحة كورونا.

وقد صرّح روسي بأنه ينوي دخول عالم سباقات السيارات بشكل كامل في الموسم المُقبل، واصفًا منافسات السيارات "بشغفه الثاني".

حيث قال: "أحاول في كل عام خوض سباق أو اثنين في منافسات السيارات. ولكن من العام المُقبل سأسابق على متن سيارات جي تي ضمن سباقات وبطولات التحمّل، بيد أنني لم أحدد في الوقت الحالي ضمن أيّة سلسلة".

وقد ألمح صاحب الـ 42 عامًا بأن هنالك احتمالية كبيرة بأن ينافس ضمن سلسلة إمسا في أمريكا الشمالية في 2022.

إذ قال: "هنالك بطولة مثيرة جدًا للاهتمام في الولايات المتحدة تدعى إمسا، وسباقها الافتتاحي دايتونا 24 ساعة سيكون في يناير/كانون الثاني".

جديرٌ بالذكر أنّ روسي قد سبق وكشف عن طموحه في أن يشارك يومًا ما في سباق لومان 24 ساعة ضمن منافسات بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".