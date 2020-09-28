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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى / أخبار عاجلة

روسي: آمالي بالمنافسة على لقب الموتو جي بي "انتهت" بعد حادثي في كتالونيا

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روسي: آمالي بالمنافسة على لقب الموتو جي بي "انتهت" بعد حادثي في كتالونيا
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اعترف فالنتينو روسي درّاج ياماها بأنّه في حين أنّ لا يزال يتمتّع بفرصة لتحقيق اللقب حسابيًا، فإنّ آماله "انتهت" بعد سقوطه أثناء احتلاله المركز الثاني في سباق جائزة كتالونيا الكبرى.

بتواجده ضمن دائرة المنافسة على منصّة التتويج منذ الانطلاقة، تواجد الإيطالي في المركز الثاني في اللفّة الـ 14 بعد خطأ فرانكو موربيديللي عند المنعطف الأوّل.

لكنّ سباق الإيطالي الـ 350 في الفئة العليا انتهى بعد ذلك بلفّتين عندما سقط عند المنعطف الثاني.

وبات روسي يتأخّر الآن بـ 50 نقطة عن المتصدّر فابيو كوارتارارو على إثر تسجيله لانسحابه الثالث هذا الموسم.

وقال الإيطالي: "من أجل عدم الشعور باليأس، فعلينا التفكير في أنّها كانت عطلة نهاية أسبوع جيّدة في جميع الأحوال، قدت بشكلٍ جيّد واستمتعت وكان بوسعي المنافسة على الفوز".

وأضاف: "نحن نتّبع دربًا مثيرًا للاهتمام على صعيد الإعدادات، لذا حتّى بالرغم من أنّ البطولة انتهت بالنسبة لي، فهناك أسبابٌ رائعة لأن أكون سريعًا من هنا وحتّى نهاية العام".

وأكمل: "طالما أنّ المعركة لم تنتهِ حسابيًا فهي لم تنتهِ. لكن للأسف انسحبت من ثلاثة سباقات وسقطت مرّتين على التوالي بسبب أخطائي. تعطّلت الدرّاجة في السباق الأوّل، لذا في الوضع صعب".

ثمّ تابع: "لكن لا تزال هناك عدّة سباقات وسأحاول أن أكون سريعًا، لو واصلت القيادة هكذا فبوسعي أن أكون سريعًا في كلّ الجوانب".

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واعترف روسي بأنّه أخطأ بعدم الانتباه لدرجة حرارة الجانب الأيسر من إطاره الأمامي الأيمن في المنعطف الثاني وكان يُواصل الضغط في تلك المرحلة لتقليص الفارق مع المتصدّر كوارتارارو.

وقال: "كان السباق سلسًا في البداية، كانت وتيرتنا جيّدة وحاولت القيادة بشكلٍ سلس على الإطارَين، كوني علمت أنّنا سنعاني جميعًا في نهاية السباق".

وأكمل: "لم أضغط بشكلٍ مفرط في البداية، ارتكب فرانكو خطأه عند المنعطف الأوّل، لذا بدأت بالضغط منذ ذلك الحين كي لا يبتعد فابيو. أردت محاولة تقليص الفارق معه، خاصة أنّني أعلم أنّ سوزوكي قويّة جدًا في نهاية السباق".

واختتم بالقول: "لكنّني أخطأت. بالنظر إلى البيانات فقد كانت اللفّة مشابهة جدًا للتي قبلها، لكن عليها الانتباه أكثر إلى الجانب أيسر مع درجات الحرارة هذه".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة كتالونيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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