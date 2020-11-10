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رفض استئناف يانوني وتمديد حظره من المشاركة إلى 4 أعوام

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رفض استئناف يانوني وتمديد حظره من المشاركة إلى 4 أعوام

تلقّت مسيرة أندريا يانوني في الموتو جي بي ضربة موجعة بعد رفض استئنافه لعقوبة المنشّطات وزيادتها إلى 4 أعوام.

حظرت "فيم" يانوني من المشاركة نهاية العام الماضي بعد أن جاءت نتيجة تحليله إيجابيّة لمادة منشّطة خلال جائزة ماليزيا الكبرى.

واعتُبر أنّ الإيطاليّ تناول تلك المادة المحظورة خطأً من خلال طعام ملوّث، وتلقّى حظرًا من المشاركة لمدّة 18 شهرًا في مارس الماضي.

واستأنفت أبريليا ويانوني القرار أمام محكمة التحكيم الرياضيّ، لكنّ الأخيرة رفضت الاستئناف على إثر مراجعة الأدلّة، وقبلت محاولة المنظّمة العالميّة لمكافحة المنشّطات لزيادة العقوبة إلى المدّة القصوى البالغة 4 أعوام، والتي انطلقت في البداية منذ 17 ديسمبر 2019

كما أكّدت المحكمة شطب نتائج يانوني في الموتو جي بي منذ 1 نوفمبر 2019 بشكلٍ رسمي.

واعتبرت هيئة قضاة المحكمة أنّ يانوني لم يتقدّم بالأدلّة الضروريّة لدعم مزاعم الطعام الملوّث التي أدلى بها، وذلك بعد فشله في تحديد نوع الطعام الذي تناوله والذي كان ملوّثًا.

وبعد تشبّثها بيانوني في الفترة الماضية وتعبيرها عن رغبتها في الإبقاء عليه لموسم 2021 في حال كسب الاستئناف، باتت أبريليا مضطرّة الآن لإيجاد بديلٍ للإيطاليّ لمجاورة أليكس إسبارغارو في العام المقبل.

ويُعتقد بأنّ كال كراتشلو قد توصّل إلى اتّفاقٍ مبدئي مع أبريليا، كما أنّ الصانع الإيطاليّ اعترف نهاية الأسبوع الماضي أنّ برادلي سميث يُمثّل خيارًا كذلك.

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