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موتو جي بي / أخبار عاجلة

رسميًا: هوندا توقّع مع إسبارغارو وأليكس ماركيز ينتقل إلى "ال سي آر" في الموتو جي بي

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رسميًا: هوندا توقّع مع إسبارغارو وأليكس ماركيز ينتقل إلى "ال سي آر" في الموتو جي بي
13-07-2020

أعلن الصانع الياباني هوندا بشكلٍ رسمي عن تعاقده مع بول إسبارغارو لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي، في الوقت الذي استُبعد فيه كال كراتشلو لإفساح المجال أمام أليكس ماركيز في صفوف فريق "ال سي آر".

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي أنّ إسبارغارو سيُغادر صفوف كاي تي ام بنهاية الموسم الحالي لينضمّ إلى مارك ماركيز بطل العالم ستّ مرّات في صفوف هوندا لموسم 2021.

وعشيّة انطلاق موسم 2020 في خيريز، أكّدت هوندا رسميًا توقيعها مع إسبارغارو على عقدٍ بعامين ليحلّ مكان درّاج الموتو 2 بدءًا من 2021.

كما أكّدت هوندا أنّ أليكس ماركيز سيُغادر الفريق المصنعيّ وسينضمّ إلى الفريق الرديف ال سي آر في موسمَي 2021 و2022.

وقال أليكس ماركيز: "أنا فخورٌ بالإعلان عن تجديد عقدي مع شركة هوندا للسباقات".

وأضاف: "منحتني هوندا فرصة الوصول إلى الموتو جي بي وأنا ممتنٌ لها للانضمام إلى فريق إل سي آر هوندا بنهاية عام 2020 والمشاركة مع فريق كبير مثله".

وأردف: "أريد شكر شركة هوندا للسباقات وفريق ال سي آر هوندا على ثقتهم في لأكون قادرًا على المواصلة مع عائلة هوندا، وسأعمل بجهد لإثبات ذلك من خلال النتائج".

وأكمل: "سأركّز على تقديمٍ أفضل موسمٍ ممكن مع بدايته في خيريز".

أليكس ماركيز، هوندا

أليكس ماركيز، هوندا

تصوير: ريبسول ميديا

وسيحلّ ماركيز مكان كراتشلو الفائز بثلاثة سباقات في الموتو جي بي، ليُصبح بذلك مستقبل البريطاني ضبابيًا.

وكان كراتشلو قد انضمّ إلى الفريق في 2015 على إثر موسمٍ صعب مع دوكاتي ووقّع على عقدٍ مباشرٍ مع شركة هوندا للسباقات في 2018.

وكان البريطاني درّاج هوندا الوحيد الآخر إلى جانب ماركيز الذي يُحقّق الفوز على متن درّاجة "آر.سي213في" منذ ذلك الحين.

وباتت خيارات كراتشلو محدودة الآن، وذلك في ظلّ عدم تأكيد دوكاتيو أبريليا لتشكيلاتهما فقط الآن.

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