رسمياً: ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد تستحوذ على موتو جي بي بـ 4.2 مليار يورو

ستقوم ليبرتي ميديا، التي تمتلك حقوق الفورمولا واحد منذ عام 2016، بالاستحواذ على دورنا، التي تمتلك موتو جي بي منذ عام 1992، بالإضافة إلى بطولة سوبر بايك WorldSBK وكأس العالم للدراجات الكهربائية "موتو إي"، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.2 مليار يورو.

وستحصل ليبرتي ميديا على 86٪ من موتو جي بي، بينما ستحتفظ إدارة موتو جي بي بنسبة تقدر بنحو 14٪ من حصتها في الشركة.

حيث قال غريغ مافي، الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا: "نحن متحمسون لتوسيع ما لدينا من أصول رياضية وترفيهية رائدة مع استحواذنا على ’موتو جي بي’".

وأكمل: "إن ’موتو جي بي’ بطولة عالمية بقاعدة جماهيرية وفية، وسباقات مثيرة وملف مالي يولد تدفقاً نقدياً مرتفعاً".

وأضاف: "قام كارميلو وفريق الإدارة ببناء عرض رياضي رائع يمكننا توسيعه لجمهور عالمي أوسع. لدى العمل فرص كبيرة للنمو من أجل جماهير موتو جي بي والفرق والشركاء التجاريين ومساهمينا".

من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاستحواذ بحلول نهاية العام، بانتظار استلام الموافقات والموافقات من السلطات التنافسية وقوانين الاستثمار الأجنبي في مختلف الاختصاصات.

Race start Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

واستغرق تأكيد الصفقة وقتًا أطول مما كانت يرغب به الطرفان، نظرًا لأنهما كانا متفقين على الشروط لبعض الوقت. في الواقع، كان الخطة الأولية هي الإعلان عن الخطوة حتى قبل بداية جولة الافتتاح من موسم موتو جي بي في مارس المبكر.

ومع دخول ليبرتي على الساحة، يبدو أن عملاق الترفيه الأمريكي ينوي تكرار تفاصيل النجاح الذي حققه بعد استحواذه على الفورمولا واحد في عام 2016.

حيث أدت التغييرات التي تم تطبيقها على جميع المستويات وعرض الرياضة عبر منصة جماهيرية مثل نيتفليكس - مع سلسلة الوثائقي Drive to Survive، التي تزامنت مع الجائحة - إلى مستويات غير مسبوقة من الشعبية حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، تمت زيادة جولات الروزنامة مع بصمة أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة.