رسميًا: كوارتارارو ينتقل إلى ياماها ليُجاور فينياليس في 2021
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29-01-2020
أكّدت ياماها أنّ فابيو كوارتارارو سيخوض موسم 2021 ضمن صفوفها بجوار مافيريك فينياليس، حيث سيحلّ مكان فالنتينو روسي.
كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد أورد لكم في وقت مبكّر من اليوم أنّ كوارتارارو يتّجه للصعود من الفريق الرديف "بيتروناس اس آر تي" بعد موسمه الاستثنائي الأوّل في الفئة العُليا العام الماضي.
وقد تمّ رسميًا تأكيد تلك الخطوة ضمن صفقة لعامين - وذلك بعد يوم واحد من إعلان الصانع الياباني تجديد عقدها مع فينياليس لموسمين إضافيين - ما يترك روسي أمام إمّا أخذ مكان الفرنسي الشاب لموسم 2021 أو اعتزال السباقات بعد تلك المسيرة الحافلة للأسطورة الإيطالية.
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رسميًا: كوارتارارو ينتقل إلى ياماها ليُجاور فينياليس في 2021
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