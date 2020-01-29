رسميًا: كوارتارارو ينتقل إلى ياماها ليُجاور فينياليس في 2021

كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد أورد لكم في وقت مبكّر من اليوم أنّ كوارتارارو يتّجه للصعود من الفريق الرديف "بيتروناس اس آر تي" بعد موسمه الاستثنائي الأوّل في الفئة العُليا العام الماضي.

وقد تمّ رسميًا تأكيد تلك الخطوة ضمن صفقة لعامين - وذلك بعد يوم واحد من إعلان الصانع الياباني تجديد عقدها مع فينياليس لموسمين إضافيين - ما يترك روسي أمام إمّا أخذ مكان الفرنسي الشاب لموسم 2021 أو اعتزال السباقات بعد تلك المسيرة الحافلة للأسطورة الإيطالية.