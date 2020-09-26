رسميًا: روسي ينضمّ إلى فريق بيتروناس ياماها في الموتو جي بي

استُبعد بطل العالم تسع مرّات من الفريق المصنعيّ لياماها لموسم 2021 مطلع هذا العام من أجل إفساح المجال أمام فابيو كوارتارارو للانضمام إلى مافيريك فينياليس.

وكان روسي يريد في البداية خوض السباقات الستّة الأولى من الموسم لتحديد مدى تنافسيّته من أجل البقاء، لكنّ وباء كورونا بدّد تلك الخطّة.

وبعد أن قال يوم الخميس أنّ العقد قد يتمّ توقيعه نهاية هذا الأسبوع، أكّد الإيطاليّ أنّ رئيس طاقمه دافيد مونوز، وماتيو فلامينيي مهندس البيانات ومدرّبه إيداليو غافيرا سيكونون الوحيدين المنتقلين معه.

وتمّ تأكيد الصفقة صباح اليوم السبت ضمن عقدٍ بموسمٍ واحد ليُمدّد بذلك بقاءه في البطولة إلى الموسم الـ 26.

وقال الإيطالي: "أنا سعيدٌ جدًا بمواصلة القيادة في 2021 مع فريق بيتروناس ياماها. فكّرت كثيرًا قبل هذا القرار لأنّ التحدي يزداد صعوبة. عليك العمل كثيرًا من أجل التواجد في المقدّمة في الموتو جي بي، لكنّني لا أزال أعشق الرياضة وأواصل القيادة".

وأضاف: "اتّخذت قراري في النصف الأوّل من العام وتحدّثت إلى ياماها التي اتّفقت معي. أخبروني بأنّه إن لم يكن لي مكانٌ في الفريق المصنعي فإنّني سأحصل على درّاجةٍ ودعمٍ مصنعيين مضمونين".

وأكمل: "من الرائع التواجد إلى جوار فرانكو موربيديللي، الذي هو درّاجٌ في أكاديميّتي، سيكون ذلك رائعًا. أعتقد بأنّ بوسعنا العمل معًا وتحقيق بعض الإنجازات الجيّدة".

يُشار إلى أنّ روسي حقّق 65 من أصل انتصاراته الـ 89 في الفئة العليا مع ياماها، إلى جانب أربعة ألقابٍ، وستكون جائزة كتالونيا الكبرى هذه الـ 200 له في الفئة العليا.