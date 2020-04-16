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موتو جي بي / أخبار عاجلة

رسميًا: تجميد تطوير المحرك والهيكل الانسيابي في الموتو جي بي حتى نهاية موسم 2021

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رسميًا: تجميد تطوير المحرك والهيكل الانسيابي في الموتو جي بي حتى نهاية موسم 2021
16-04-2020

ستواصل بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" استخدام المحركات والهياكل الانسيابية لموسم 2020 في الموسم القادم كجزء من إجراءات تقليل النفقات التي تهدف لتخفيف التأثير الاقتصادي لتفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" على البطولة المؤجّل انطلاقها حتّى الآن.

تسبّب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في عدم انطلاق موسم الموتو جي بي حتّى الآن، مع إلغاء أو تأجيل الجولات الثماني الأولى، كما أنّ إرشادات التباعد الاجتماعي الجديدة في ألمانيا تقود على الأرجح إلى تأجيل سباق ساكسنرينغ في 21 يونيو/حُزيران المُقبل، والذي من المفترض أن ينطلق منه الموسم في الوقت الحاضر.

وقد ساهمت شركة دورنا سبورتس المروّجة بـ 9.075 مليون يورو كحزمة مساعدة للفرق المستقلة - إلى جانب أبريليا وكاي تي ام - وجميع فرق الموتو 2 والموتو 3 للأشهر الثلاثة المُقبلة.

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كما اجتمع اتّحاد مصنّعي الموتو جي بي في الأسابيع الأخيرة لمناقشة الأفكار المحتملة لتخفيض النفقات، حيث كان هنالك إجماع على مقترح تجميد تطوير الدرّاجات الحالية.

وقد تمّ تأكيد ذلك رسميًا الآن من قِبَل جمعية الجائزة الكبرى، حيث سيتمّ منع التطوير هذا الموسم وأن يبدأ جميع المصنعين موسم 2021 مع  الدرّاجات المعتمدة تطويريًا في بداية هذا العام.

وبمجرّد أن ينطلق موسم 2021، سيتم تطبيق قوانين التطوير الاعتيادية على مصنّعي الامتياز (أبريليا) ومصنعي عدم الامتياز (هوندا، سوزوكي، ياماها، دوكاتي وكاي تي ام "للمرة الأولى").

وهذا يعني أنّ الفرق الأخيرة لن تكون قادرة على تطوير محرّكاتها خلال العام، وسيتمّ السماح لها فقط بتحديث واحد للهيكل الانسيابي.

وكانت دوكاتي قد اقترحت خلال اجتماع اتّحاد المصنعين فكرة تحفيض عدد الدرّاجات المتاحة لكل فريق، لتكون واحدة فقط لكل درّاج في محاولة لتخفيض النفقات.

مع ذلك، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه تم رفض تلك الفكرة من قبل المصنعين الخمسة الآخرين.

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في المقابل، أكّدت جمعية الجائزة الكبرى كذلك تجميد التطوير في فئتي الموتو 2 والموتو 3 حتى نهاية موسم 2021.

وسيكون متاحًا لفرق الموتو 2 الهياكل الانسيابية المتوافقة مع قوانين 2020 و2019، في حين سيكون بوسع كلّ مصنع تقديم أيّ هيكل حال أو من 2019 أو أذرع التأرجح للتأكد من توافقها. ولن يكون مسموحًا بتقديم أكثر من هيكلين لكل فريق.

هذا وقامت جمعية الجائزة الكبرى كذلك بحظر استخدام جهاز تغيير ارتفاع الدراجة في محاولة لتقليل نفقات التطوير أيضاً.

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