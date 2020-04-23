رسميًا: تأجيل جائزة هولندا في الموتو جي بي بعد قرار الحكومة بمنع التجمعات الكبيرة

تسبّب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في إلغاء الجولة الافتتاحية للموسم في قطر في مارس/أذار الماضي، إلى جانب تأجيل السباقات الثمانية التالية.

وكان حظر للتجمعات الكبيرة تم فرضه مؤخّرًا في هولندا حتّى نهاية أغسطس/آب المُقبل – ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشّي الوباء – قد وضع شكوكًا حول إقامة سباق هولندا في 28 يونيو/حُزيران.

لتؤكد حلبة أسين اليوم الخميس ضمن بيانٍ أصدرته أنّ سباق هولندا رقم 90 سيتم تأجيله حتى الخريف أو سيتم إلغاؤه لهذا العام.

وجاء في البيان: "نأسف لأن الإجراءات التي تم إعلانها مؤخرًا من قِبَل الحكومة تعني أنّ سباق أسين رقم 90 سيتم تأجيله حتى الخريف أو حتى الموسم المُقبل".

وأضاف: "نخوض محادثات مع شركة دورنا المنظمة للموتو جي بي حيال ذلك الأمر الآن. كما أنّ التذاكر التي تمّ شراؤها ستظل صالحة".

وأكمل: "بالطبع تشعر منظمة حلبة أسين تي تي بالإحباط الكبير، لكن وبالرُغم من ذلك فإنّنا ندعم تمامًا قرار الحكومة. حيث أنّ صحة مشجعينا وكل الأطراف الأخرى المرتبطة بالحدث في أعلى أولوياتنا. حافظوا على سلامتكم ونأمُل أن نراكم قريبًا في حلبة أسين تي تي".

والآن بات أقرب موعد قد ينطلق فيه موسم 2020 هو 12 يوليو/تموز مع السباق الأوّل للبطولة في فنلندا على حلبة كيميرينغ المشيدة حديثًا.

مع ذلك، فقد أكّد كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لدورنا مؤخرًا أنّ أول جائزة في فنلندا منذ 1982 لن تُقام على الأرجح هذا العام كما كان مخططًا حيث لا يُمكن حصول الحلبة على الموافقة وسط الأزمة الحالية.

كما سبق وصرّح إيزبيليتا كذلك بأنّه سيكون مسرورًا لو تمّت إقامة بطولة من 10 سباقات هذا العام، وأنّ أفضل سيناريو للوضع الحالي سيكون انطلاق الموسم في أغسطس/آب مع جائزة التشيك الكبرى.