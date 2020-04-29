رسميًا: إلغاء جوائز هولندا وألمانيا وفنلندا لتغيب عن روزنامة الموتو جي بي لموسم 2020

أوقف تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" إطلاق موسم 2020 حتى أغسطس/آب المُقبل على أقرب تقدير، وذلك بعد إلغاء أو تأجيل السباقات الـ 11 الأولى.

وقد تمّ إلغاء الجولة الافتتاحية في قطر قبل أسبوع من موعد الحدث، ولن تتواجد على الروزنامة الجديدة بسبب ما سيتم من أعمال على حلبة لوسيل في وقت لاحق من العام الجاري.

وعليه فقط تمّ فقط تأجيل السباقات الـ 10 المتبقية، على الرُغم من أنّ فنلندا دومًا ما بدا من غير المرجّح عودتها إلى البطولة هذا العام، حيث كانت حلبة كيميرينغ ما تزال بحاجة لموافقة نهائية من "فيم"، الأمر الذي كان مستحيلًا في ظل الإغلاق الحالي للدول وقيود السفر.

فيما صرّح المدير السابق لحلبة أسين أنّ الوضع المالي الجيد للحلبة يعني أن غياب جائزة هولندا هذا العام لن يكون له تأثير كبيرة إذا لم تتمكن الموتو جي بي من التسابق هناك.

قبل أن تؤكّد "فيم" اليوم الأربعاء رسميًا إلغاء سباقي فنلندا وهولندا، إلى جانب جائزة ألمانيا كذلك على حلبة ساكسنرينغ.

وستكون تلك المرّة الأولى في تاريخ الموتو جي بي الممتد لـ 71 عامًا التي يتم فيها إلغاء جائزة هولندا على حلبة أسين.

وتعقيبًا على ذلك قال كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لشركة دورنا المروّجة للبطولة: "نعُلن بحزن وأسف كبيرين عن إلغاء تلك الجوائز الثلاث المهمة على روزنامة الموتو جي بي".

وأضاف: "تُقام جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة فريدة بالفعل مع تاريخ عريق، وكيميرينغ تُعد حلبة مثيرة جديدة كان من المقرر أن ترحّب بسباقات الدرّاجات النارية من جديد في فنلندا للمرّة الأولى منذ 1982".

وتابع: "أمّا حلبة أسين تي تي فلها الشرف الفريد بأن تكون الحلبة الوحيدة التي تواجدت على روزنامة سباقات الدرّاجات النارية في كل عام دون انقطاع منذ انطلاق البطولة في 1949".

واختتم: "بالنيابة عن دورنا أود توجيه الشكر لكل المشجعين على تفهمهم وصبرهم بينما ننتظر جميعًا تحسّن الوضع العالمي الحالي. كما أتطلع لعودة سباقي ألمانيا وهولندا في 2021، وأنتظر بحماس أول جائزة على حلبة كيميرينغ الجديدة الموسم المُقبل".