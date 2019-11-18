موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
04 أكتوبر
-
06 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
18 أكتوبر
-
20 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
25 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
موتو جي بي / أخبار عاجلة

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا

المشاركات
التعليقات
رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا
18-11-2019

سيُسجّل أليكس ماركيز شقيق مارك مشاركته الأولى في الموتو جي بي كزميلٍ لشقيقه في صفوف هوندا خلال موسم 2020 بديلًا عن المعتزل خورخي لورينزو.

أعلن لورينزو الفائز ثلاث مرّات بلقب الفئة العليا اعتزاله الرياضة يوم الخميس الماضي، وسرعان ما انتشرت الشائعات بشأن هويّة من سيخلفه.

وفي حين أنّ يوهان زاركو بدا مرشّحًا في البداية، إلّا أنّ أليكس ماركيز سرعان ما بات المرشّح الأوفر حظًا لمقعد لورينزو، حيث كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الجمعة عن أنّ توقيع الصفقة كان قريبًا.

وأكّدت هوندا اليوم الإثنين عشيّة انطلاق التجارب التحضيريّة الأولى لموسم 2020 أنّها ستُعوّل على الشقيقين ماركيز في العام المقبل، وهي سابقة من نوعها في الموتو جي بي.

ووقّع الإسباني الشاب على عقدٍ بعامٍ واحد.

وكان ماركيز الأصغر قد سجّل بدايته في عالم الجائزة الكبرى في فئة الموتو 3 في 2012 وفاز بلقبها بعد ذلك بعامين.

وانتقل بعد ذلك إلى الموتو 2 في موسم 2015 وفي حين أنّه عانى في أوّل عامين، إلّا أنّه ضمن فوزه الأوّل في 2017 قبل أن يفوز بلقب هذا العام مع بقاء جولة على النهاية، وكان يتّجه للبقاء في صفوف فريق مارك في دي اس إلى أن أُتيحت له فرصة هوندا.

ويبدو أنّ زاركو يتّجه للانضمام إلى فريق أفينتيا دوكاتي – بالرغم من نفيه لذلك بشكلٍ علني – بعد لقائه بممثلين عن دوكاتي ومدراء فريق أفينتيا.

المقال التالي
ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا

المقال السابق

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا

المقال التالي

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة فالنسيا الكبرى

جائزة فالنسيا الكبرى

١٥ نوفمبر - ١٧ نوفمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
08:10
14:10
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرة الرابعة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
07:30
13:30
القسم الأوّل من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:10
14:10
القسم الثاني من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:35
14:35
السباق
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
08:00
14:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

2
فورمولا 1

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

3
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

4
فورمولا 1

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

أحدث الأخبار

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة
MGP

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا
MGP

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا
MGP

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا
MGP

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي
MGP

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.