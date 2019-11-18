رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا

أعلن لورينزو الفائز ثلاث مرّات بلقب الفئة العليا اعتزاله الرياضة يوم الخميس الماضي، وسرعان ما انتشرت الشائعات بشأن هويّة من سيخلفه.

وفي حين أنّ يوهان زاركو بدا مرشّحًا في البداية، إلّا أنّ أليكس ماركيز سرعان ما بات المرشّح الأوفر حظًا لمقعد لورينزو، حيث كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الجمعة عن أنّ توقيع الصفقة كان قريبًا.

وأكّدت هوندا اليوم الإثنين عشيّة انطلاق التجارب التحضيريّة الأولى لموسم 2020 أنّها ستُعوّل على الشقيقين ماركيز في العام المقبل، وهي سابقة من نوعها في الموتو جي بي.

ووقّع الإسباني الشاب على عقدٍ بعامٍ واحد.

وكان ماركيز الأصغر قد سجّل بدايته في عالم الجائزة الكبرى في فئة الموتو 3 في 2012 وفاز بلقبها بعد ذلك بعامين.

وانتقل بعد ذلك إلى الموتو 2 في موسم 2015 وفي حين أنّه عانى في أوّل عامين، إلّا أنّه ضمن فوزه الأوّل في 2017 قبل أن يفوز بلقب هذا العام مع بقاء جولة على النهاية، وكان يتّجه للبقاء في صفوف فريق مارك في دي اس إلى أن أُتيحت له فرصة هوندا.

ويبدو أنّ زاركو يتّجه للانضمام إلى فريق أفينتيا دوكاتي – بالرغم من نفيه لذلك بشكلٍ علني – بعد لقائه بممثلين عن دوكاتي ومدراء فريق أفينتيا.