دوكاتي مقتنعة بأنّها "الاختيار الأمثل" أمام دوفيزيوزو

يقود دوفيزيوزو لصالح دوكاتي منذ 2013، حيث حصد 13 فوزًا مع العلامة الإيطالية إلى جانب حلوله وصيفًا في ترتيب الدرّاجين خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، على الرُغم من إنهائه الموسم الماضي بفارق 151 نقطة خلف بطل العالم مارك ماركيز محققًا انتصارين فقط، في مقابل 4 انتصارات في 2018 و6 في 2017.

ومع انتهاء عقده مع دوكاتي موفّى هذا العام، فقد عانى دوفيزيوزو ودوكاتي من أجل التوصّل إلى صفقة جديدة، ولا سيّما على صعيد الاتفاقات المالية، في ظلّ محاولة الصانع الإيطالي تفادي الصفقات المالية الكبيرة لمواجهة الأزمة المالية الحالية الناتجة عن جائحة كورونا "كوفيد-19".

وقد أكّد سياباتي أنّ الطرفَين قد توصّلا لاتفاق حول صفقة محدثة لموسم 2020 بسبب الموسم المختصر والمؤجّل إلى الآن، بينما يخوضان الآن المرحلة التالية من المحادثات بشأن 2021.

وفي ظل الشائعات التي تربط دوفيزيوزو بانتقال إلى كاي تي ام ليأخذ مكان بول إسبارغارو، يعتقد سياباتي أنّ دوكاتي ودوفيزيوزو يمثّلان الاختيار الأمثل لبعضهما البعض.

"نحن الاختيار الأمثل لأندريا من ناحية التنافسية، وهو الاختيار الأمثل لنا لنفس السبب" قال سياباتي.

وأضاف: "بعيدًا عن سنّه المتقدم، أعلم أنّه مستعد للغاية ويواصل التدرّب بأقصى درجات الالتزام. وكل ذلك يجعلني أعتقد بأنّه لا توجد أسباب محددة تمنعنا من التوصل لاتفاق منطقي يأخذ في الحسبان متطلبات الدرّاج والشركة كذلك في ظل تلك الفترة الاقتصادية الحرجة التي يمر بها العالم".

وأشار سياباتي إلى أن دوفيزيوزو قد يكون "مفيدًا جدًا" لمشروع كاي تي ام بفضل خبرته، لكنّه قال بأنّ انتقاله إلى الفريق سيعني "تخلّيه" عن تواجده ضمن درّاجي الصدارة في الموتو جي بي.

"أكّن كل الاحترام لفريق كاي تي ام، لكنّني لا أرى أنهم يملكون في الوقت الحالي الدرّاجة التي تسمح لدرّاج مثل أندريا أن يحقق الانتصارات وينافس على بطولة العالم" قال سياباتي.

وأكمل: "تلك حقيقة. أعتقد بأنّ دوفي قد يكون مفيدًا جدًا لمشروع مثل هذا، وأن يطوّر درّاجتهم ويجعلها تنافسية، لكن لا أرى بأنّ النتائج المتقدمة ستكون قابلة للتحقيق على المدى القصير".

واختتم: "إذا ما كان هدف أندريا هو ما نملكه، وهو أن يكون تنافسيًا في كل السباقات، أن يزعزع هيمنة ماركيز وتنافسيّة درّاجي ياماها وسوزوكي، فإنّ الشركة الوحيدة القادرة على منحه تلك الحزمة المكتملة هي دوكاتي".

جديرٌ بالذكر أنّ دانيلو بيتروشي المغادر لصفوف دوكاتي يبدو الآن قريبًا من الانتقال إلى كاي تي ام لموسم 2021، حيث أوردت تقارير إعلامية إيطالية بأنه تواجد في النمسا - مقر كاي تي ام - مع مدير أعماله هذا الأسبوع.