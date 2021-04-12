دوكاتي: زاركو برهن على أنّه "الدراج الذي ظنناه" عندما "غامرنا" بالتوقيع معه

سجّل زاركو نتيجة واحدة فقط ضمن العشرة الأوائل خلال مسيرته مع "كاي تي ام" كدراج مصنعي في 2019، والتي انتهت بعد جولة ميزانو عندما آثر الفريق الاستغناء عن خدماته فورًا إثر إعلانه فسخ عقده الممتد لعامين بعد جائزة النمسا الكبرى.

كما لم تكن فترة الثلاثة سباقات التي خاضها مع "ال سي آر" وهوندا بديلًا لتاكاكي ناكاغامي كافية في النهاية لتأمين مقعد كامل مع "اتش آر سي" لموسم 2020، حيث فكّر زاركو بجدية في العودة إلى منافسات الموتو2.

لكنّ دوكاتي أقنعته بالتوقيع معها والانضمام إلى صفوف أفينتيا، إذ أنّ تسجيله منصّة تتويج في برونو العام الماضي دفع إلى ترقيته إلى صفوف براماك مع دعم مصنعي كامل لهذا الموسم.

ومع إنهائه في المركز الثاني في سباقَي قطر الافتتاحيين، وأنّه أفضل دراجي دوكاتي حتى الآن، فإنّ زاركو يتصدّر البطولة بفارق أربع نقاط بالتوجّه إلى جائزة البرتغال الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

"نحن سعداء بأنّ يوهان كان مغامرة أقدمت عليها دوكاتي عندما لم يفكّر أحد في ضمّه" قال سياباتي لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "أعتقد بأنّه سيكون الدرّاج الأبرز هذا الموسم".

وتابع: "لقد أقنعناه بالبقاء في الموتو جي بي نهاية موسم 2019، كوننا ظننا بأنّه درّاج موهوب. وبعد موسم معقد للغاية مع كاي تي ام، لم يقف أحد بقدراته إلى الحد الذي دفعه إلى التفكير في العودة إلى الموتو2".

وأكمل: "بمساعدة دوكاتي، نجح يوهان بإعادة بناء ثقته في نفسه مع الدراجة على مدار موسم 2020، وهذا أدّى إلى استحقاقه انتقالًا إلى براماك، مع درّاجات مطابقة للنسخ المصنعية".

واختتم: "والآن هو يبرهن بالفعل على أنّه الدراج الذي ظنناه".