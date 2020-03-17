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دوكاتي: توقّف الموتو جي بي يُفيد هوندا وماركيز

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دوكاتي: توقّف الموتو جي بي يُفيد هوندا وماركيز
17-03-2020

يرى جيجي دالينيا مدير فريق دوكاتي أنّ مارك ماركيز وفريقه هوندا أكثر المستفيدين من تأخّر انطلاقة موسم 2020 من بطولة الموتو جي بي بسبب تفشّي فيروس كورونا.

تسبّب تفاقم وضع وباء فيروس كورونا المستجدّ في منع انطلاق موسم 2020، حيث اقتصرت جولة قطر الافتتاحيّة على فئتَي الموتو 2 والموتو 3، بينما تمّ تأجيل الجولات التالية في تايلاند، وأوستن، والأرجنتين إلى مراحل لاحقة.

ومن المفترض أن ينطلق الموسم حاليًا في خيريز مطلع مايو/أيار، بالرغم من أنّ تأخّر الانطلاقة إلى مرحلة لاحقة يبدو القرار الأرجح في ظلّ تقهقر الوضع أكثر في القارة العجوز.

ونتيجة لهذا التأخير فإنّ ماركيز سيحظى بالمزيد من الوقت للتعافي من إصابة كتفه، حيث اعترف الإسباني بأنّه كان لا يزال يُعاني منها خلال تجارب قطر التحضيريّة، كما أنّ ذلك سيمنح هوندا المزيد من الوقت للتغلّب على مشاكل درّاجتها الجديدة لموسم 2020.

وقال دالينيا ضمن مقابلة مع قناة سكاي الإيطاليّة: "أعتقد بأنّ ماركيز سيستفيد لأنّه الدرّاج الذي يحتاج للتعافي جسديًا أكثر من البقيّة. سيكون جاهزًا أكثر مع هذه الأشهر الإضافيّة".

وأضاف: "يُوفّر التوقّف متنفّسًا لبعض المصنّعين كذلك، وأعني الذين واجهوا بعض المشاكل على صعيدَي الأداء والموثوقيّة، سيكون لديهم وقتٌ للتدخّل".

ثمّ تاب: "أتحدّث عن هوندا بالتأكيد، وكذلك أبريليا التي حسّنت درّاجتها بما فيه الكفاية، لكن كانت أمامها بعض مشاكل الموثوقيّة وستكون قادرة على حلّها من هذا المنظور".

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ومثّل إلغاء جولة قطر ضربة موجعة بالنسبة لدوكاتي التي حقّقت الفوز هناك في آخر مناسبتين بالنظر إلى أنّ تصميم حلبة لوسيل يتماشى مع نقاط قوّة درّاجة "ديسموسيديتشي" التقليديّة على صعيد التسارع والسرعة القصوى.

ولو أُقيمت جولة قطر، فإنّ دالينيا يعتقد بأنّ دوفيزيوزو ودانيلو بيتروشي كانا ليُقدّما عرضًا قويًا مجدّدًا.

وقال الإيطالي: "كنت واثقًا بعد التجارب القليلة الماضية. قدّم دوفيزيوزو وكذلك بيتروشي أداء قويًا في محاكاة السباق على إطارات مستهلكة".

وأضاف: "تراجعت الأزمنة قليلًا قرب نهاية المحاكاة، لكنّني مقتنعٌ بأنّ أندريا كان بوسعه القيام بعملٍ جيّد مثلما فعل في العامين الماضيين. كما أنّني لاحظت أنّ دانيلو تحسّن بالمقارنة مع سيبانغ".

وأكمل: "وددت لو خضنا سباق قطر كوننا كنّا لنُقدّم أداءً جيّدًا".

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