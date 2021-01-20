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دوكاتي تمدّد التزامها بالموتو جي بي حتّى 2026

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دوكاتي تمدّد التزامها بالموتو جي بي حتّى 2026

سيبقى الصانع الإيطالي دوكاتي في بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" حتّى 2026 على أقلّ تقديرٍ بعد توقيعه لاتّفاق جديد مع شركة دورنا سبورت المروّجة للبطولة.

ستشمل الصفقة الجديدة الفترة الممتدّة بين 2022 و2026 في الموتو جي بي، ليُصبح بذلك الصانع الإيطالي ثاني المصنّعين في البطولة الذين يلتزمون على المدى البعيد إثر كاي تي ام الأسبوع الماضي.

وكانت دوكاتي حاضرة في البطولة بشكلٍ متواصل منذ 2003 وفازت بسباقها الأوّل بعد ستّة جوائز كبرى من خلال لوريس كابيروسي ضمن جائزة كتالونيا الكبرى، قبل أن تفوز بألقاب الدرّاجين والصانعين والفرق في 2007.

وفازت دوكاتي بلقب الصانعين العام الماضي لتحرم بذلك سوزوكي من العلامة الكاملة.

وقال كلاوديو دومينيكالي المدير التنفيذي لدوكاتي: "دائمًا ما كان التسابق جزءًا متجذّرًا في علامة دوكاتي وسيبقى كذلك في المستقبل".

وأضاف: "في الحقيقة يُمثّل ذلك وقود حماسنا وشغفنا، كما أنّه يُعزّز أعمال البحث والتطوير التي تُختبر فيها أكثر المواد تعقيدًا والتصاميم المبتكرة".

وأكمل: "يؤكّد الاتّفاق الجديد على أنّنا في حين نخطّط لتوسيع نطاق منتجاتنا خارج عالم الدرّاجات الرياضيّة، فإنّ درّاجات الحلبات عالية الأداء تبقى المكوّن الرئيسي لدوكاتي".

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