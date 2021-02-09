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دوكاتي تكشف كسوة درّاجتها لموسم 2021

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دوكاتي تكشف كسوة درّاجتها لموسم 2021

كشف فريق دوكاتي المشارك في بطولة الموتو جي بي نسخة معدّلة من كسوة درّاجته ديسموسيديتشي لموسم 2021 ضمن حدث تقديم الفريق الرسمي، في الوقت الذي أصبحت فيه شركة لينوفو الراعي الرئيسي.

تدخل دوكاتي موسم 2021 بتشكيلة جديدة بالكامل مع فريقها المصنعيّ، وذلك في ظلّ ترقية جاك ميلر وفرانشيسكو بانيايا من براماك الرديف.

وشهدت الدرّاجة مراجعة طفيفة على صعيد كسوتها، وذلك بعد في ظلّ بروز اللون الأحمر بالمقارنة مع الموسم الماضي، كما أكّد الفريق تعاقده مع لينوفو لتُصبح الراعي الرئيسيّ طويل الأمد.

وستسعى دوكاتي للدفاع عن لقب الصانعين الذي حقّقته في 2020 ووضع حدٍ لجفاف لقب الدرّاجين الممتدّ لـ 13 موسمًا.

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