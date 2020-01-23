دوكاتي تكشف النقاب عن كسوتها لموسم 2020 من بطولة الموتو جي بي

يدخل الفريق الإيطالي الموسم بتشكيلة ثابتة مكوّنة من أندريا دوفيزيوزو وزميله دانيلو بيتروشي.

وكانت بعض الشائعات قد أشارت نهاية العام الماضي إلى أنّ دوكاتي سعت لتعويض بيتروشي، الذي تراجعت تأديته في النصف الثاني من الموسم، بجاك ميلر درّاج براماك، لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" يتفهّم أنّ بند شراء عقد بيتروشي كان ليكون مكلفًا جدًا.

وأكملت دوكاتي العام الماضي في المركز الثالث في بطولة الصانعين، حيث تغلّبت عليها ياماها بثلاث نقاط بالرغم من فوزها بسباق أقلّ.

وجاء الكشف ليُظهر درّاجة غير مختلفة كثيرًا في المجمل عن كسوة سلفها "جي.بي19"، لكنّ السمة البارزة كانت عودة علامة "ميشن وين ناو" من الراعي الرئيسيّ فيليب موريس، وذلك على إثر نزع الشعار عن الدرّاجة في مرحلة متأخّرة من الموسم الماضي.

وبتعليقه على إطلاق موسم 2020، قال جيجي دالينيا المدير العام لفريق دوكاتي: "لم نُغيّر أيّ شيء من منظور الدرّاجين، وأنا سعيدٌ حيال ذلك بصدق".

وأضاف: "كان أداؤنا في الجزء الأوّل من الموسم الماضي جيّدًا، أعتقد بأنّنا نملك القدرة على تحسين إنجازاتنا من العام الماضي".

وأكمل: "لذا سيكون هدفنا هو ذاته مثل العامين الماضيين، القتال على لقب بطولة العالم وتحقيق نتيجة الفوز بالبطولة إن كان من الممكن ذلك".

وأردف: "ليست مهمّة سهلة، لدينا مثل المعتاد الكثير من الدرّاجين الذين بوسعهم المنافسة على النتائج القويّة. بالطبع أبرز منافسينا هما مارك ماركيز وهوندا، لكنّنا شاهدنا عددًا من الدرّاجين الذين تحسّنوا في القسم الأخير من الموسم".

وواصل شرحه بالقول: "لذا أتوقّع أن تكون المنافسة على بطولة 2020 صعبة حقًا، أكثر صعوبة ممّا كانت عليه في 2019".

يُشار إلى أنّ التجارب الشتويّة ستنطلق على حلبة سيبانغ الماليزيّة بين 7 و9 فبراير/شباط، على أن تُقام الأيّام الثلاثة الأخيرة في قطر بين 22 و24 من ذات الشهر.