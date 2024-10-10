دوكاتي تقرّر تجميد تطوير درّاجتها "جي بي 24" لهذا الموسم

مع تبقي أربع جولات على نهاية البطولة وفارق 10 نقاط فقط بين مارتن وبانيايا في الترتيب العام، أوقفت دوكاتي تطوير درّاجتها "جي بي24" للسماح للثنائي بالقتال على اللقب باستخدام الدرّاجة التي يعرفانها بالفعل.

وحقق بانيايا فوزه الثامن هذا الموسم والرابع المزدوج على حلبة موتيغي الأحد الماضي، مكملًا بذلك عطلة نهاية أسبوع مثالية. وبعد وصوله إلى اليابان متأخرًا بفارق 21 نقطة، استعاد الإيطالي 11 نقطة في حدث واحد، مؤكّدًا أن المنافسة بينه وبين الإسباني أصبحت أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى.

وسواء كان ذلك بسبب التكافؤ بين الاثنين، أو التزامات العقد، أو مجرد مسألة "اللعب النظيف"، قررت دوكاتي إيقاف تطوير درّاجتها ديسموسيديتشي "جي بي 24".

ووفقًا لما فهمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن آخر تحديث تم تقديمه جاء في سيلفرستون قبل شهرين، وكان عبارة عن هيكل انسيابي جديد على الجوانب السفلية للدراجة.

وعلى الرغم من أن مارتن سيترك علامة بورغو بانيغالي (دوكاتي) في نهاية هذا الموسم لينضم إلى فريق أبريليا في عام 2025، فإن المسؤولين في الشركة الإيطالية أكدوا مرارًا أن الإسباني سيحظى بنفس الأدوات تمامًا التي كان يمتلكها قبل مغادرته، للتنافس على لقبه الأول في بطولة الموتو جي بي.

وتُعتبر العقود المبرمة مع بانيايا ومارتن متطابقة لدى دوكاتي، بغض النظر عن الفوارق في الأجور، ويمكن تطبيق هذا الأمر على إينيا باستيانيني وفرانكو موربيديلي، الدراجين الآخرين الذين يقودان درّاجة "جي بي 24". يعني ذلك أن أي تحسين يحصل عليه أحدهم يجب أن يكون متاحًا لبقية الدراجين الثلاثة الآخرين.

وبناءً على ذلك، فإن العناصر الأكثر أهمية التي اختبرتها دوكاتي في التجارب الجماعية الشهر الماضي في ميزانو لن تتم إضافتها إلى درّاجة هذا العام، بل سيتم إدخالها مباشرةً على درّاجة "جي بي 25".

قال بانيايا لموقعنا: "اختبرت هيكلًا جديدًا في ميزانو، لن أتمكن أنا ولا خورخي من استخدامه هذا العام. ببساطة لأنه يعدّ تطويرًا يجب على دوكاتي بحسب العقد أن توفره لجميع الدراجين الذين يقودون درّاجة جي بي24. لكن للأسف، لا توجد قطع كافية".

وأضاف: "دراجتنا [دراجته ودراجة مارتن] ستبقى كما هي حتى نهاية الموسم. ومن المؤسف ذلك، لأن هذا التحديث يُعد خطوة مهمة إلى الأمام، وربما يساعد في تحقيق الفارق. لكن دوكاتي كانت واضحة جدًا بشأن ذلك، والدراجتان ستكونان متطابقتين حتى النهاية. سيكون هذا الهيكل هو نقطة الانطلاق لدراجة دوكاتي في العام المقبل".

وتدّعي دوكاتي أنها تقدم معاملة متساوية للمتنافسين الرئيسيين على اللقب، لكن هذا بالطبع يقتصر على هذا الموسم. لذا فإنّ انتقال مارتن إلى أبريليا يعني أنه لم يختبر الهيكل الجديد في حلبة ماركو سيمونتشيللي.

في الواقع، لم يُسمح له أو لأي عضو في فريق براماك، الذي سيتحول إلى دراجات ياماها في الموسم المقبل، بالدخول إلى مرآب دوكاتي، وهو أمر كان معتادًا في التجارب.

وعند سؤاله مباشرةً عن ثقته في أن دوكاتي ستفي بوعدها حتى النهاية في فالنسيا، قال مارتن: "دوكاتي تدعمني بنسبة 100%. دراجتي مثالية، وأنا واثق من أنها ستظل كذلك حتى نهاية بطولة العالم".