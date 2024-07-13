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موتو جي بي جائزة ألمانيا الكبرى

دوكاتي تعترف بأنّ ردّ الفعل حيال قرار ماركيز كان "خلافيًا"

اعترف الصانع الإيطالي دوكاتي أنّ قرار التعاقد مع مارك ماركيز على حساب خورخي مارتين تلقى العديد من الانتقادات من بعض الأطراف.

تم التحديث:
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

وقالت دوكاتي أنّ قرار التعاقد مع ماركيز لصالح فريقها المصنعيّ لموسم 2025 من بطولة الموتو جي بي تسبّب في استجابة "خلافيّة" في إيطاليا.

وكانت دوكاتي قد حدّدت مارتن ليكون خليف إينيا باستيانيني في العام المقبل كجزء من خطّة واسعة تشمل وضع ماركيز في فريق براماك بدرّاجة بخصائص مصنعيّة. لكنّ تردّد الأخير في الانضمام إلى الحظيرة الإيطاليّة قلب الوضع رأسًا على عقب، وهو ما أجبر دوكاتي على التراجع عن قرارها الأوّل وآثرت ترقية ماركيز من غريسيني عوضًا عن ذلك.

وفي حين أنّ إضافة صاحب الـ 31 عامًا سيكون لها دفعٌ ضخم للفريق، سواءً من الجانب الترويجي أو التنافسي، فإنّ ذلك كلّف الفريق علاقة طويلة الأمد مع مارتن وبراماك.

ويعي كلاودي دومينيكالي المدير التنفيذي لدوكاتي أنّ خياراتها لم تحظَ بدعمٍ بالإجماع، حيث تمّ التغاضي عن مارتن على صعيد المقعد بالرغم من إثباته قيمته مرارًا وتكرارا في براماك منذ بداية مسيرته في الموتو جي بي في 2021.

وقال دومينيكالي: "كان خيارًا صعبًا للغاية بالنسبة إلينا، لأنّنا نحبّ خورخي كثيرًا".

وأضاف: "كان الخيار بين خورخي ومارك. يتواجد خورخي معنا منذ وقتٍ طويل، إنّه قويٌ جدًا. كان القرار صعبًا جدًا. سيكون الوقت كفيلًا ليكشف إن كنّا اتّخذنا القرار الصحيح أم لا".

وأكمل: "كان خيار مارك خلافيًا جدًا، في إيطاليا أكثر من بقيّة العالم بسبب قصّته وما حدث في السابق".

وأردف: "بناءً على ما قرأته، فلا أحد يُشكّك في موهبته، لكن كانت هناك العديد من الآراء الخصوصيّة بشأن قصّته".

وعندما سُئل إن كان تقلّبات سوق الدرّاجين قد أضعف دوكاتي في مواجهة منافساتها، قال دومينيكالي: "نأمل ألا يكون الأمر كذلك، من ناحية أنّنا نحتاج للدرّاجين، والدرّاجة والتقنيّات. عليك موازنة طاقتك بشكلٍ جيّدٍ جدًا".

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