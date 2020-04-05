دوكاتي تشكك بإمكانية إقامة موسم من 10 جولات في الموتو جي بي

تمّ تأجيل أو إلغاء السباقات الستّة الأولى من الموسم، في ظل ترجيح أن تسلك الجولتان السابعة والثامنة في موجيللو وبرشلونة ذات الطريق.

وضمن حوار مع وسائل الإعلام الإسبانية، صرّح كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لشركة دورنا سبورتس المروّجة للبطولة بأنّه سيكون "مسرورًا" إذا ما تمكّنت الموتو جي بي من إقامة موسم من عشر جولات في وقت لاحق من العام.

مع ذلك، قال تشياباتي بأنّ ذلك إيزبيليتا متفائل بذلك التصريح، إذ يعتقد بأنّ حلًا أفضل سيتمثّل في إيجاد خمس دولٍ واستضافة عدّة سباقات فيها.

فقال: "نرى بأنّه لن يكون من السهل إيجاد 10 بلدان حيث يكون من المسموح فيها إقامة سباقات الموتو جي بي تحت ظروف طبيعية بشكل أو بآخر. إذ أنّ حلًا ممكنًا قد يتمثّل في محاولة إيجاد خمسة بلدان على سبيل المثال وإقامة سباقين في كل منها على مدار 10 أيام".

وأضاف: "إذا ما حان وقت بات بوسعنا فيه الذهاب إلى سيبانغ - فقط على سبيل المثال - ربما يكون بمقدورنا البقاء هناك لعشرة أيام وإقامة نهايتي أسبوع متتاليتين. حيث أنّ ومع السيناريو الحالي، من الأفضل تحليل الوضع من منظور واقعي لمحاولة تخطي تلك الأزمة. والأوقات الجيّدة حتمًا ستأتي".

يُشار إلى أنّ دورنا والكيان الحاكم للبطولة "فيم" قد سبق وقيّما فكرة إقامة سباقين على ذات الحلبة، على الرُغم من فكرتهما كانت تقضي القيام بذلك ضمن ذات نهاية الأسبوع.

في المقابل، تأتي أفكار تشياباتي مع فوائد عملية تتمثّل كذلك في تقليل النفقات التنقل والشحن.

كما لم يستبعد تشياباتي إمكانية ألا يكون هنالك بطولة عالم هذا العام من الأساس، حيث يعتقد بأنّه لن يكون من المسؤولية التفكير في غير ذلك.

"من حيث ما هو ممكن، فنحن كفريق وكشركة نحاول توقّع ما قد يحدث" قال تشياباتي.

واختتم: "بالرُغم من أنّنا لا نريد ذلك بالطّبع، لكن كذلك عدم التفكير في تلك الإمكانية بأنّه قد لا تكون هنالك بطولة عالم لن يكن سلوكًا مسؤولًا من جهتنا".

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