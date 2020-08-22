دوكاتي تُبقي على خدمات زاركو وبانيايا من دون تحديد فريقيهما بعد في الموتو جي بي

أعلنت دوكاتي رسميًا حتى الآن عن جاك ميلر ضمن تشكيلة فريقها المصنعي لموسم 2021.

وقد أعلن أندريا دوفيزيوزو الأسبوع الماضي أنه سيغادر صفوف دوكاتي نهاية هذا الموسم، ما أثار العديد من الشائعات بشأن من سيأخذ مكانه - حيث أنّ بانيايا، زاركو وبطل العالم ثلاث مرّات خورخي لورينزو مرشّحون لشغل ذلك المقعد.

ومن المعلوم أنّ بانيايا درّاج براماك دوكاتي قد وافق على صفقة جديدة مع الصانع الإيطالي، الأمر الذي أكّده مديره الرياضي باولو سياباتي اليوم السبت على هامش جائزة ستيريا الكبرى.

كما أكّد سياباتي أنّ زاركو درّاج أفينتيا سيبقى تحت لواء دوكاتي لموسم 2021، حيث من المقرر تحديد الفريقين اللذَين سيشارك معهما الدرّاجان قُبيل سباقي ميزانو في سبتمبر/أيلول المُقبل.

"توصلنا لاتفاق مع فرانسيسكو لتجديد عقده بعامين" قال سياباتي لموقع "موتو جي بي.كوم".

وأضاف: "من المبكر للغاية بالنسبة لنا الجزم باستمراره مع براماك أو أنه سينتقل إلى الفريق المصنعي".

وتابع: "سنواصل كذلك مسيرتنا مع يوهان زاركو، ومن ثمّ سنحدد فريقيهما قبل جولة ميزانو مباشرة".

وقد سبق وأورد لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من العام الجاري بأنّ دوكاتي قد توصلت لاتفاق مع درّاج "كاي تي ام" في الموتو 2 خورخي مارتن لينضم إلى صفوف براماك العام المُقبل.

حيث اعترف سياباتي بأنّ دوكاتي تبحث كذلك ضمّ درّاج آخر من الموتو2، حيث تفاضل بين المنافسين الحاليين على اللقب لوكا ماريني وإنيا باستيانيني.

جديرٌ بالذكر أنّ ميلر قد وصف بانيايا الأسبوع الماضي بأنّه الخيار "المنطقي" لمزاملته ضمن صفوف الفريق المصنعي العام المُقبل.

ومن المقرّر أن يعود الإيطالي إلى منافسات البطولة من بوابة جائزة سان مارينو الكبرى في سبتمبر/أيلول المُقبل بعد تعرّضه لكسر في ركبته إثر حادثته في التجارب الحرة على حلبة برنو بداية الشهر الجاري.