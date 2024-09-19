دوكاتي تأمل أن لا يكون 2025 "كارثيًا" مع انضمام ماركيز إلى بانيايا
قال جيجي دالينيا أنّه غير قلقٍ من أيّ توتّرات داخليّة في دوكاتي في موسم 2025 عندما يدخل مارك ماركيز إلى "منطقة" فرانشيسكو بانيايا.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي ومارك ماركيز، غريسيني ريسينغ
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
يبدو دالينيا المدير العام لدوكاتي مقتنعًا بأنّ الصانع الإيطالي سيكون قادرًا على إدارة الوضع بين بانيايا وماركيز في صفوف الفريق المصنعيّ في الموتو جي بي العام المقبل.
منذ إعلان دوكاتي تعاقدها مع بطل العالم ستّ مرّات في الفئة العليا لمجاورة بانيايا في 2025، كانت هناك الكثير من نقاط الاستفهام حول قدرتهما على التعايش بشكلٍ جيّدٍ في ذات الفريق.
ويملك الصانع الإيطاليّ الدرّاجة الأفضل بمراحل كبيرة في الوقت الحاضر في البطولة، ومن المرجّح أن تنحصر المعركة على اللقب العام المقبل بين درّاجين، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام تزايد التوتّرات بين ماركيز وبانيايا على درّاجتين متكافئتين للمرّة الأولى في الموتو جي بي.
لكنّ دالينيا لا يرى سببًا يدفع دوكاتي للقلق حيال تواجد درّاجين من الطراز الرفيع في ذات المرآب، بل يعتقد بأنّ هذه ستكون فرصة للعلامة لتعزيز سيطرتها في الموتو جي بي ضمن آخر عامين من حقبة القوانين الحاليّة.
وقال الإيطالي: "إنّهما اثنان من أفضل الدرّاجين في البطولة، لكن بالتأكيد شخصيّتاهما قويّتان جدًا، لذا من المهمّ أن نتمكّن من إدارتهما بشكلٍ جيّدٍ في العام المقبل".
وأضاف: "لكن لأكون صادقًا فأنا واثقٌ من قدرتنا على فعل ذلك، وآمل أن لا تكون هناك كارثة، لكن أن يكون ذلك عامًا مثاليًا لدوكاتي".
وفي حين أنّه اعترف بقوّة شخصيّتيهما وهو ما يُمكن أن يتسبّب في مشاكل، أشاد دالينيا ببانيايا وماركيز لقاء ما حقّقاه في مسيرتيهما حتّى الآن.
وأصبح بانيايا الآن الدرّاج الأكثر نجاحًا في تاريخ دوكاتي، بينما جاء انتصارا ماركيز المتتاليان في أراغون وميزانو ليُمثّلا علامة على وجود المزيد في جعبته في الأعوام المقبلة.
وقال دالينيا في هذا الشأن: "بيكو أحد أهمّ الدرّاجين في تاريخ دوكاتي بالتأكيد، وربّما الأكثر أهميّة لأن لا أحد فاز ببطولتين للدرّاجين مع دوكاتي".
وأكمل: "دوكاتي درّاجة مختلفة بالمقارنة مع الدرّاجة التي قادها ماركيز طوال مسيرته. تأقلم بشكلٍ جيّد وبشكلٍ سريع بكلّ صدق".
واختتم: "إنّه بطل العالم ثماني مرّات لذا فهو أحد أهمّ الدرّاجين في تاريخ الموتو جي بي، وأعتقد بأنّ ذلك بسبب أدائه القويّ على درّاجتنا".
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