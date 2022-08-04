دوفيزيوزو يُغادر الموتو جي بي بعد ميزانو وكراتشلو يُعوّضه في فريق "آر ان اف"

عاد الفائز بـ 15 سباقًا إلى الموتو جي بي العام الماضي ضمن جائزة سان مارينو الكبرى كبديلٍ لفرانكو موربيديلي في صفوف فريق بيتروناس "اس آر تي" الذي أصبح "آر ان اف" لموسم 2022.

لكنّ عودة دوفيزيوزو إلى ياماها كانت ضعيفة، واقتصر الإيطالي على 10 نقاطٍ فقط حتّى الآن في موسم 2022.

وألمح دوفيزيوزو منذ فترة إلى أنّ مستقبله لما بعد 2022 لا يشمل مقعدًا في البطولة، وذلك في الوقت الذي ستنتقل فيه "آر ان اف" إلى استخدام درّاجات أبريليا.

وقبيل جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أعلنت ياماها عن أنّ دوفيزيوزو سيُغادر الموتو جي بي على إثر سباق موطنه في ميزانو.

وسيتمّ تعويضه بكال كراتشلو الفائز بثلاثة سباقات في الموتو جي بي والذي يلعب دور درّاج اختبارات ياماها حاليًا.