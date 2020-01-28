دوفيزيوزو يعترف بضرورة تحسين وتيرته للتصفيات في 2020 للمنافسة على اللقب

أكمل دوفيزيوزو موسم 2019 في مركز الوصافة للعام الثالث على التوالي، على الرُغم من تأخّره بما يقرب من 150 نقطة عن بطل العالم مارك ماركيز.

وبالرُغم من تقديمه لأداء جيّد خلال السباقات بوجه عام، لكنّه لم يتمكّن سوى من تسجيل فوزين بالمقارنة مع أربعة انتصارات في 2018 وستّة في 2017، بينما تأهّل على الصف الأوّل ثلاث مرّات فقط وأخفق في الانطلاق أوّلًا العام الماضي.

وقد أشار الإيطالي أنّه كان "محظوظًا" بتمكّنه من تعويض الكثير من المراكز على انطلاقة معظم السباقات، لكنّ الوضع لن يكون هكذا دومًا، إذ عليه تحسين وتيرته في أيام السبت بعدما عانى كثيرًا العام الماضي.

"الآن ومع الإطارات التي لدينا والقوانين و الأنظمة الإلكترونية في الموتو جي بي، يكون من الصعب في بعض الأحيان تغيير وضعك خلال السباق" قال دوفيزيوزو.

وأضاف: "لذلك من المهم للغاية أن تتواجد في المقدمة من البداية، إذ علينا تحسين مراكز انطلاقتنا عن العام الماضي حيث عانيب كثيرًا في التصفيات".

وتابع: "كنا محظوظين بكسب الكثير من المراكز على الانطلاقة، لكن عليك دومًا محاولة القيام بكلّ الأمور على نحوٍ مثالي. هنالك العديد من الجوانب التي بوسعي التحسّن فيها مع الفريق إذ يتمحور الوضع دومًا حول مزيج من العمل الذي أقوم به وأن أكون مستعدًا وعمل الفريق وخصائص الدرّاجة".

وأكمل: "في بعض الأحيان كان التواجد على الصف الثالث أمرًا جيّدًا، لكن ما يزال من الأفضل دومًا أ، تتواجد في المركز الصحيح في اللحظة المناسبة".

وبالحديث عن سوق الدرّاجين الذي سيشتعل هذا العام، اعترف دوفيزيوزو أنّه "أكثر هدوءًا" بالتوجّه لهذا الموسم، إذ يحاول أن "يعيش لليوم الحالي" وألّا يتشتت بالأمور التي تجري خارج الحلبة بينما ينافس على البطولة.

فقال: "أنا أكثر هدوءًا هذا العام من العام الماضي. أحاول التفكير في اليوم الحالي فقط، فذلك مهم لمساعدتي على بلوغ أهدافي من دون التقكير حيال العقود وهذه الأمور. النتائج هي التي تصنع الفوارق".

واختتم: "عمل الفريق بجد من أجل تحسين الدرّاجة، وقمت أنا باستعدادات كبيرة خلال العطلة الشتوية وأرغب بأن أكون مسترخيًا في بداية الموسم إذ أعتقد بأنّ ذلك سيكون مهمًا للغاية من أجل تقديم أداء جيّد".