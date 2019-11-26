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دوفيزيوزو يرغب "بالمزيد" من هيكل دوكاتي الجديد "المثير للاهتمام"

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دوفيزيوزو يرغب "بالمزيد" من هيكل دوكاتي الجديد "المثير للاهتمام"
26-11-2019

قال أندريا دوفيزيوزو أنّه سعيدٌ بالعلامات المشجّعة الأولى من نموذج هيكل درّاجة دوكاتي "المثير للاهتمام" لموسم 2020، لكنّه حذّر من أنّ المكاسب "ليست بالضخامة التي يريدها الفريق".

طالب دوفيزيوزو بتحسينات على صعيد الانعطاف خلال موسم 2019، وهو الجانب الذي يشعر بأنّ هيكل دوكاتي الجديد قد حقّق فيه بعض التقدّم.

"كنّا قادرين على إجراء بعض الاختبارات، لم يكن بوسعنا اختبار كلّ شيء أردناه، لكنّنا نقارن الهيكل مجدّدًا وكان ذلك مهمًا جدًا على هذا النوع من الحلبات" قال دوفيزيوزو الذي كان أسرع درّاجي دوكاتي في المركز الثامن في فالنسيا، والعاشر في اليوم الافتتاحيّ من تجارب خيريز.

وأضاف: "التحسّن ليس بالضخامة التي نريدها، لكنّ ذلك طبيعي كون فارق الهيكل كبير".

وأردف: "أعتقد بأنّ علينا دراسة وتحليل المزيد من البيانات وردود الفعل من هذا الهيكل من أجل تحقيق الخطوة التالية في المستقبل".

وأكمل: "مثّل هذا النموذج خطوة إلى الأمام كونه لم تكن هناك نقاط سلبيّة وذلك جيّد. لكنّ التحسّن ليس ضخمًا. نودّ تحسينه أكثر في وسط المنعطفات، لكنّنا حقّقنا خطوة وذلك إيجابي".

وواصل شرحه بالقول: "من الصعب جدًا تحقيق خطوة كبيرة عندما تُغيّر الهيكل، لكنّ الهيكل الجديد مثيرٌ للاهتمام. لكنّنا نحتاج للمزيد".

من جانبه عاد جاك ميلر درّاج براماك دوكاتي، الذي اختبر الهيكل الجديد في فالنسيا بعد غياب دانيلو بيتروشي درّاج الفريق المصنعي نتيجة إصابة في الكتف، إلى استخدام درّاجة 2019 في خيريز، لكنّه شاطر رأي دوفيزيوزو بأنّ الهيكل الجديد أفضل على صعيد الانعطاف.

وقال الأسترالي: "من الغريب دائمًا أن تختبر درّاجة جديدة، حيث يكون لديك شعورٌ جيّد على الدرّاجة التي قدتها طوال الموسم".

وأكمل: "يبدو كلّ شيء غريبًا، لكنّنا نُحاول وننظر في الإيجابيّات وأعتقد بأنّنا وجدنا أغلب الإيجابيّات".

وأردف: "أعتقد بأنّ الدرّاجة الجديدة ستُساعد على حلبة مثل خيريز في منعطفات منسابة مثل هذه، لكنّ تلك مجرّد تكهّنات في الوقت الحاضر كوني لم أقدها هنا بعد".

عوضًا عن ذلك اختبر ميلر محرّكًا مُحدّثًا ترك انطباعًا جيّدًا لديه.

وقال: "طابع المحرّك جيّد، أعتقد بأنّه مثّل تحسّنًا عن محرّك العام الماضي وهذه هي الخطوة الأولى فحسب، أعتقد بأنّ لديهم المزيد للقيام به في الشتاء".

وأكمل: "المحرّك أكثر سلاسة على الدرّاجة وأعتقد بأنّه سيكون من الأفضل كثيرًا التوجّه إلى الجوائز الكبرى به".

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