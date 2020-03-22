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دوفيزيوزو يخشى نهاية "صعبة" لموسم الموتو جي بي المؤجّل

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دوفيزيوزو يخشى نهاية "صعبة" لموسم الموتو جي بي المؤجّل
22-03-2020

يعتقد درّاج دوكاتي أندريا دوفيزيوزو أنّ روزنامة مضغوطة في النصف الثاني من 2020 بسبب تفشّي وباء كورونا ستمثّل وضعًا "صعبًا للجميع".

حتّى وقتنا هذا، فإنّ الموسم الجديد لبطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" من المقرر أن يبدأ في خيريز بداية شهر مايو/أيار المُقبل، وذلك عقب إلغاء جولة قطر الافتتاحية للفئة العُليا وتأجيل السباقات الثلاثة التالية في تايلاند، أوستن والأرجنتين حتّى وقت لاحق من هذا العام.

وذلك يعني أنّ الدرّاجين يواجهون حاليًا إمكانية خوض ثلاثة سباقات في ثلاثة أسابيع متتالية لمرّتين من أجل إكمال الموسم، على الرُغم من أنّ جدول البطولة قد يصبح أكثر ازدحامًا في القسم الأخير من الموسم إذا ما تمّ تأجيل مزيد من السباقات، وهو ما يبدو محتملًا بشكل كبير في ظلّ تفاقم أزمة تفشّي وباء كورونا (كوفيد-19).

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وتعقيبًا على ذلك صرّح دوفيزيوزو قائلًا: "الوضع صعب للغاية، لكنّ كلّ الأمور تعتمد على سرعتك. إذا ما كانت وتيرتك جيّدة، فإنّ بمقدورك حصد أفضليّة كبيرة أمام الآخرين خلال تلك السباقات المتتالية. وفي حال عكس ذلك، فسيكون الوضع أسوأ من الظروف الاعتيادية بكثير".

وأضاف: "يتمحور الأمر حول الوضع الذي تتواجد فيه خلال ذلك القسم من الموسم، من الناحية التقنية، الشعور مع نفسك ومع الفريق كذلك. كلما انضغطت السباقات، كلما كان الوضع أصعب، ولا سيّما في السباقات البعيدة جغرافيًا عن بعضها البعض، مع السفر واختلاف المناطق الزمنية، سيكون الوضع صعبًا على الجميع".

وأكمل: "بالطّبع سيؤثّر ذلك على المنافسة، لكنّ معرفة من قد يكون أفضل أو أسوأ أمر مستحيل، إذ يعتمد كذلك على السباقات التي سيتمّ إلغاؤها في نهاية المطاف. كلّ حلبة تكون في صالح درّاجين محددين ودرّاجات محددة أكثر من الآخرين".

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في المقابل، كان لدى مافيريك فينياليس وجهة نظر مغايرة في ذلك الموضوع، حيث قال بأنّ نهاية مضغوطة أكثر بالسباقات للموسم قد تكون في صالحه.

"بالطبّع سيكون ذلك عامًا مزدحمًا للغاية، كون ما فاتنا الآن سيتمّ تعويضه في نهاية العام" قال درّاج ياماها.

وتابع: "لكنّني عادة ما تكون وتيرتي جيّدة في نهاية العام، لذا بالنسبة لي يبدو ذلك أمرًا جيّدًا. أكون أكثر قوة في الشتاء، لذا سيكون مناسبًا لي أن نكمل الموسم في وقت متأخّر من العام".

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