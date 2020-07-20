دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء

قدّمت ميشلان بنية إطار خلفي جديدة ضمن حزمتها لموسم 2020، حيث يُقدّم تماسكًا أفضل ويتمتّع بعمرٍ أطول.

وفي حين أنّ ذلك أفاد بعض الدرّاجات الأخرى - ياماها، وسوزوكي وأبريليا بالأساس – إلّا أنّ دوكاتي عانت للتأقلم مع البنية الجديدة.

وجاء حادث مارك ماركيز والمشكل الجسديّ الذي عانى منه جاك ميلر ليسمحا لدوفيزيوزو بالصعود إلى منصّة التتويج الأولى له في خيريز في الفئة العليا.

وقال الإيطالي: "أجل، المركز الثالث بمثابة الفوز لعدّة أسباب، خاصة لأنّني لم أتمتّع بالسرعة".

وأضاف: "لم يكن بوسعي منافسة درّاجي الطليعة لأنّني كنت أبطأ".

وأردف: "لكنّني لم أستسلم في الأوقات الصعبة، كان بوسعي المواصلة بذات المستوى ولم أرتكب أيّ خطأ، ذلك هو العامل الرئيسيّ".

وأكمل: "كنت قادرًا على الإقدام على تجاوزٍ جيّد مع بقاء لفّتين على النهاية، لكنّ فرانكو موربيديللي تجاوزني وكان عليّ الردّ مباشرة، لكنّ ذلك أفضل ما كان بوسعي القيام به".

ثمّ تابع: "علينا تحسين سرعتنا لأنّ مارك كان أسرع من الجميع وكان مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو أسرع منّا بكثير".

وأردف: "أعتقد بأنّه من الجيّد إقامة سباقٍ آخر على خيريز، تحصل على الكثير من البيانات والدود في السباق لفهم الأنظمة الإلكترونيّة وطريقة استخدام الإطارات. لكن علينا أن نُحقّق خطوة على صعيد السرعة".

وبالرغم من أنّ الإيطالي "يعتقد" بأنّه سيكون ضمن دائرة المنافسة على اللقب، فإنّه اعترف بأنّ الوتيرة التي قدّمتها دوكاتي في خيريز ستجعل ذلك "صعبًا".

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ بوسعي أن أكون ضمن دائرة المنافسة. إنّه السباق الأوّل فحسب، وسيكون السباق الثاني في وضعٍ مشابه".

وأكمل: "سيكون صعبًا. لكن بناءً على ما رأيته اليوم فلن تكون المهمّة سهلة، وسنخسر الكثير من النقاط في حال لم نتمتّع بالسرعة".