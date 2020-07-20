موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء

المشاركات
التعليقات
دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء
20-07-2020

قال أندريا دوفيزيوزو أنّ على الصانع الإيطاليّ دوكاتي "تحقيق خطوة في الأداء"، بالرغم من صعوده إلى منصّة التتويج في الجولة الافتتاحيّة من موسم الموتو جي بي على حلبة خيريز الإسبانيّة.

قدّمت ميشلان بنية إطار خلفي جديدة ضمن حزمتها لموسم 2020، حيث يُقدّم تماسكًا أفضل ويتمتّع بعمرٍ أطول.

وفي حين أنّ ذلك أفاد بعض الدرّاجات الأخرى - ياماها، وسوزوكي وأبريليا بالأساس – إلّا أنّ دوكاتي عانت للتأقلم مع البنية الجديدة.

وجاء حادث مارك ماركيز والمشكل الجسديّ الذي عانى منه جاك ميلر ليسمحا لدوفيزيوزو بالصعود إلى منصّة التتويج الأولى له في خيريز في الفئة العليا.

وقال الإيطالي: "أجل، المركز الثالث بمثابة الفوز لعدّة أسباب، خاصة لأنّني لم أتمتّع بالسرعة".

وأضاف: "لم يكن بوسعي منافسة درّاجي الطليعة لأنّني كنت أبطأ".

وأردف: "لكنّني لم أستسلم في الأوقات الصعبة، كان بوسعي المواصلة بذات المستوى ولم أرتكب أيّ خطأ، ذلك هو العامل الرئيسيّ".

وأكمل: "كنت قادرًا على الإقدام على تجاوزٍ جيّد مع بقاء لفّتين على النهاية، لكنّ فرانكو موربيديللي تجاوزني وكان عليّ الردّ مباشرة، لكنّ ذلك أفضل ما كان بوسعي القيام به".

ثمّ تابع: "علينا تحسين سرعتنا لأنّ مارك كان أسرع من الجميع وكان مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو أسرع منّا بكثير".

وأردف: "أعتقد بأنّه من الجيّد إقامة سباقٍ آخر على خيريز، تحصل على الكثير من البيانات والدود في السباق لفهم الأنظمة الإلكترونيّة وطريقة استخدام الإطارات. لكن علينا أن نُحقّق خطوة على صعيد السرعة".

وبالرغم من أنّ الإيطالي "يعتقد" بأنّه سيكون ضمن دائرة المنافسة على اللقب، فإنّه اعترف بأنّ الوتيرة التي قدّمتها دوكاتي في خيريز ستجعل ذلك "صعبًا".

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ بوسعي أن أكون ضمن دائرة المنافسة. إنّه السباق الأوّل فحسب، وسيكون السباق الثاني في وضعٍ مشابه".

وأكمل: "سيكون صعبًا. لكن بناءً على ما رأيته اليوم فلن تكون المهمّة سهلة، وسنخسر الكثير من النقاط في حال لم نتمتّع بالسرعة".

المقال التالي
ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة

المقال السابق

ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة

الأكثر شعبية اليوم

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر

ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل: "شذوذات" في سيارة 2020 تجعل أداءها غير مستقر

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جولة المجر

دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء
موتو جي بي / موتو جي بي
14د

دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز

وولف: مزاعم بينوتو حول المحرّك مجرّد "هراء جديد"
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: مزاعم بينوتو حول المحرّك مجرّد "هراء جديد"

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

لماذا ارتبك فريق مرسيدس حيال التوقف الأخير لهاميلتون في سباق المجر؟
فورمولا 1 / فورمولا 1

لماذا ارتبك فريق مرسيدس حيال التوقف الأخير لهاميلتون في سباق المجر؟

أحدث الأخبار

دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء
موتو جي بي / موتو جي بي
14د

دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء

ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة
موتو جي بي / موتو جي بي

ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات
موتو جي بي / موتو جي بي

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم تلقي بوتاس لعقوبة جراء الانطلاقة المبكرة في المجر

2
فورمولا 1

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم

3
موتو جي بي

دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء

14د
4
فورمولا 1

ألبون يحتفظ بمركزه الخامس في سباق جائزة المجر الكبرى

5
فورمولا 1

هاميلتون يقود "سباقًا وحيدًا" ليُحقّق الفوز في المجر للعام الثالث تواليًا

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء
موتو جي بي

دوفيزيوزو يُحذّر دوكاتي من أنّ عليها تحقيق خطوة في الأداء

ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة
موتو جي بي

ماركيز يتعرض لكسر في ذراعه إثر حادثته في خيريز وسيخضع لعملية جراحية في برشلونة

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يسجّل فوزه الأوّل وماركيز يتعرض لحادثة كبيرة في خيريز

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات
موتو جي بي

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات

روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس
موتو جي بي

روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.