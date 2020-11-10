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دوفيزيوزو يُؤكّد أنّه لن يُشارك في موسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

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دوفيزيوزو يُؤكّد أنّه لن يُشارك في موسم 2021 من بطولة الموتو جي بي

أعلن أندريا دوفيزيوزو رسميًا ابتعاده عن المشاركة في أيّ دورٍ خلال موسم 2021 من بطولة الموتو جي بي.

أعلن الفائز بـ 15 سباقًا في الموتو جي بي في أغسطس الماضي أنّه لن يُجدّد عقده مع دوكاتي لما بعد موسم 2020.

واعترف الإيطاليّ حينها أنّه لا يملك خطّة بديلة، لكنّه أراد اتّخاذ القرار والتركيز بالكامل على المعركة على اللقب إثر ذلك.

وكشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الإثنين أنّ دوفيزيوزو لن يلعب دور درّاج اختبارات وسيبقى بعيدًا عن المنافسات خلال موسم 2021.

وسيعمل الإيطاليّ خلال العام المقبل على شغفه بالموتوكروس، وسيُحافظ على لياقته الكاملة من أجل العودة إلى الموتو جي بي في 2022.

وكتب دوفيزيوزو على حسابه في إنستاغرام: "تلقّيت عدّة عروضٍ للعمل كدرّاج اختبارات على مدار الأشهر الماضية، أنا ممتنٌ لذلك. لكنّني قرّرت عدم الإقدام على أيّ التزام والبقاء بعيدًا عن أيّة اتّفاقات رسميّة في الوقت الحاضر".

وأكمل: "لديّ شغفٌ كبيرٌ بالتسابق. لا أزال أملك الطموح للمنافسة والقتال من أجل الانتصارات. سأعود إلى الموتو جي بي حالما أجد مشروعًا يدفعه ذات شغفي وطموحي".

وأردف: "بالنسبة لي الآن فسأركّز على إكمال بطولة العالم بأفضل طريقة، وبدأت بتطوير بعض المشاريع مع شركائي".

وتنتهي الكثير من عقود درّاجي الموتو جي بي مع نهاية موسم 2021، بالرغم من أنّ دوفيزيوزو صاحب الـ 36 عامًا الآن قد يُواجه صعوبة في إيجاد مقعدٍ بالرغم من نجاحاته السابقة.

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