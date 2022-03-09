دوفيزيوزو وياماها ليست لديهما إجابات حول الوتيرة "السيئة للغاية" في قطر

خاض صاحب الـ 15 انتصارًا في الموتو جي بي ووصيف البطولة ثلاث مرات أولى مشاركاته المصنعية مع ياماها مدافعًا عن ألوان فريقها الرديف "آر ان اف" في جائزة قطر الكبرى الافتتاحية لموسم 2022.

إذ وبعد 8 أعوام من قيادة دراجة دوكاتي ومن دون خبر مع دراجات ياماها منذ 2012 عندما كان دراجًا لدى "تيك3"، فقد عانى دوفيزيوزو منذ عودته إلى السباقات.

واعترف الإيطالي بعد التجارب الشتوية أنه بدأ يفهم الطريقة الأمثل لقيادة دراجة "ام1"، لكنه ما يزال يخسر الكثير من الوقت.

بيد أنه خاض نهاية أسبوع صعبة للغاية في قطر، حيث تأهّل بالمركز الـ 20 وأكمل السباق بالمركز الـ 14 بفارق 27.3 ثانية عن الفائز إينيا باستيانيني بينما واجه مشكلة في الضغط المرتفع للإطار الأمامي.

"واجهنا بعض المشاكل في بداية السباق متعلقة بضغط الإطارا الأمامي" قال دوفيزيوزو.

وأضاف: "حدث أمر ما، وعلى ياماها فهم ذلك. ولكن كل دراجات ياماها واجهت المشاكل في ذلك الجانب".

وتابع: "كنت أغلق المكابح الأمامية في أماكن غريبة، ولم أفهم ما كان يحدث، خسرت السيطرة على مقدمة الدراجة في مناسبتين، وخرجت عن المسار وعندما رأيت ضغط الإطار فهمت السبب".

وأكمل: "عندما تعاني مع مقدمة الدراجة ولا تكون قادرًا على الإسراع في المنعطفات، فإن تستهلك الإطار الخلفي بشكل أكبر على الحدود القُصوى، وبذلك ستخسر الإطار".

وأردف: "ليست لدي إجابة لما حدث، ويتعين عليهم دراسة الأمر، فلديهم بعض الأفكار. لكن تلك لم تكن المشكلة الأساسية، إلا أنها فاقمت الوضع أكثر. كان الشعور سيئًا للغاية".

واختتم: "عندما تكون لديك مشكلة في ضغط الإطار، فتلك ليس مشكلة على الدراجة، لذلك علينا فهم وإدارة تلك المسألة بطريقة أفضل".