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دوفيزيوزو "مستعد" في حال احتاجت هوندا بديلًا لماركيز في الـ "موتو جي بي"

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دوفيزيوزو "مستعد" في حال احتاجت هوندا بديلًا لماركيز في الـ "موتو جي بي"

صرّح سيموني باتيستيللا مدير أعمال أندريا دوفيزيوزو أنّ درّاجه "مستعد" في حال استدعته هوندا ليحل بديلًا عن درّاجها مارك ماركيز الذي ما يزال في مرحلة التعافي من إصابته خلال موسم 2021 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

خضع ماركيز للعملية الجراحية الثالثة في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي على ذراعه الأيمن المكسور والذي تسبب باستبعاده من المشاركة في موسم 2020، وعلى الأرجح سيُبقيه خارج المنافسة حتى الربيع المُقبل.

وفي ظل أنّه من المقرر أن ينطلق الموسم في 28 مارس/أذار مع أول سباق من السباقين اللذين سيُقامان في قطر ضمن الروزنامة المعدّلة جزئيًا، فإنّ هوندا ستكون بحاجة على الأرجح للاستعانة بدرّاج بديل عن ماركيز بينما يواصل الإسباني عملية إعادة التأهيل.

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ويمر دوفيزيوزو بفترة راحة الآن من منافسات البطولة بعد خسارة مقعده المصنعي مع دوكاتي نهاية الموسم الماضي، حيث سيكون صاحب الـ 15 انتصارًا متوافرًا إذا ما طرقت هوندا بابه.

وفي حين أنّه لا توجد أيّة نقاشات بشأن ذلك بعد، لكنّ باتيستيللا صرّح بأنّ روتين التدريب الذي يتّبعه دوفيزيوزو قُبيل مشاركته المخطط لها في موسم الموتوكروس في 2021 يعني أنّه سيكون جاهزًا للعودة إلى الموتو جي بي إذا دعت الحاجة لذلك.

فقال: "هوندا لم تتصل بعد، لكن وإذا ما فعلوا ذلك، فإنّ أندريا مستعد تمامًا. إنّه يتدرب للموتوكروس ضمن مستوى الهواة، ولكنه يتدرب بكثافة كما لو أنّه يتحضّر للتجارب الشتوية للموتو جي بي".

وأضاف: "سنعمل هذا العام للعودة إلى البطولة بشكل كامل في 2022. وفيما يتعلق بهوندا، أؤكد شعوري أنا وأندريا بالحزن العميق لما يحدث مع مارك، حيث من الواضح بأنّهم يقيمون الآن متى بوسعه العودة تحديدًا. وأرى أنهم محقون في حرصهم على ألّا يرتكبون أيّ خطأ في ذلك الوضع الحساس".

وتابع: "الشهر المُقبل سيكون حاسمًا بشأن قرارهم. ومن جهتنا، فقد رفضنا كل العروض التي أتت لأندريا ليشغل دور درّاج اختبار، وعليه فإنّ لدينا الحرية للقيام بما نريد، وكذلك التحضّر للعودة إلى البطولة".

جديرٌ بالذكر أنّ ستيفان برادل درّاج الاختبار لدى "اتش آر سي" قد حل مكان ماركيز منذ جائزة التشيك الكبرى، حيث سبق وصرّح سانتي هيرنانديز مدير طاقم الإسباني لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ الألماني سيكون خيارًا أفضل لتعويض ماركيز من دوفيزيوزو.

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